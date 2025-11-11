Tren Sarmiento: De Vido vuelve a la cárcel por Tragedia de Once y otro accidente deja varios heridos

Unos 20 pasajeros resultaron heridos (al menos tres fueron hospitalizados con politraumatismos), producto del descarrilamiento de una formación del Tren Sarmiento, cerca de las 16hs de este martes, a pocos metros de la estación Liniers, en la intersección de Rivadavia y Gordillo. Son tres vagones que se desplazados hacia una vía paralela.

El incidente ocurrió cuando la formación se dirigía la terminal, a baja velocidad. Por el momento no se informaron las causas del descarrilamiento y no hay heridos graves, según confirmaron desde la empresa concesionaria Trenes Argentinos.

El fallo habría sido por el cambio de una de las vías. Bomberos, Grupo Especial de Rescate y el Sistema de Atención de Emergencias Médicos trabajan en el lugar. Calculan que la línea estará interrumpida por al menos de cuatro horas, cual generó obviamente cancelaciones en la Estación de Once, con algunos incidentes, por ahora menores.

El servicio del Ramal Sarmiento, hasta esta media tarde, funcionaba limitado entre las estaciones de Moreno y de Haedo.

Según trascendió, once heridos fueron atendidos en el lugar y nueve fueron trasladados al Hospital Santojanni, al Vélez Sarsfield, al General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez y al General de Agudos C. Grierson.

La Corte confirmó la condena a De Vido por la Tragedia de Once

El Tribunal Oral Federal Nº 4 solicitó este martes que el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido se presente el jueves próximo a las 10 para que se haga efectiva su detención tras confirmarse la condena por la Corte Suprema Suprema.

El máximo tribunal dejó firme la condena a cuatro años de prisión del ex funcionario al considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la tragedia ferroviaria de Once ocurrida el 22 de febrero de 2012, y que causó la muerte de 51 personas.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por “inadmisibles”, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa de De Vido contra la sentencia que le impuso la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas.

En 2018, el TOF 4 había condenado al ex ministro al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).

Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.

Según el fallo del TOF 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, el Ministerio de Planificación no controló el destino del dinero a pesar de los informes públicos que advertían sobre el mal funcionamiento del servicio ferroviario de la línea Sarmiento.

El Tribunal Oral Federal 4, con la firma del Juez Ricardo A. Basílico, ordenó la detencion de Julio De Vido por la Tragedia de Once. Ley y Orden! pic.twitter.com/66prW0p9dB — Fernando Soto (@Doctor_Soto) November 11, 2025