Tren Sarmiento: El servicio diferencial entre Once, Haedo y Moreno suma más frecuencias
El tren diferencial de la línea Sarmiento que une Once, Haedo y Moreno sumó, desde el martes 18 de agosto, dos nuevas frecuencias -los días martes y jueves- para conectar la terminal porteña con ambas localidades de la Zona Oeste.
Los pasajes tienen una tarifa de 2.600 pesos y pueden ser adquiridos, anticipadamente, en https://webventas.sofse.gob.ar/ o en la boletería de larga distancia habilitadas.
Debido a la alta demanda, desde su implementación los días lunes, miércoles y viernes, Trenes Argentinos decidió sumar la posibilidad de unir estas localidades de manera más confortable y permite efectuar el recorrido con ambiente climatizado y baños, durante los cinco días de la semana.
El diferencial entre Once-Haedo-Moreno circula los días hábiles. Desde la terminal porteña sale a las 18:35 con paradas por Haedo a las 19:21 y Moreno a las 19:56. En cambio, de Moreno parte a las 6:29 con arribo a Haedo a las 7:05 y llegada a Once a las 7:50.