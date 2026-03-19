Tren Sarmiento: Por obras de señalamiento, el servicio estará limitado de Flores a Moreno

La empresa Trenes Argentinos informó que por obras de señalamiento, el ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento prestará servicio limitado entre Flores y Moreno, el domingo 22 -todo el día- y el lunes 23 de marzo -hasta las 18-.

Los trabajos corresponden a la renovación integral de señalamiento y se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional.

Las tareas consisten en el recambio del aparato de vía número 10 de la estación Caballito, que forma parte de la obra de renovación del sistema de señales que lleva adelante Trenes Argentinos Infraestructura y que tiene por objetivo incrementar los índices de seguridad operacional.

Por la característica de la obra será necesario interrumpir el suministro eléctrico en las vías generales, lo que imposibilita la llegada de formaciones a la terminal porteña de Once.

Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.

🚊 #TrenSarmiento



🛠️ Por obras de renovación de señalamiento, desde el domingo 22/3 hasta las 18 h del lunes 23/3, los trenes del ramal #Once – #Moreno circularán con recorrido limitado entre #Flores y #Moreno.



🔎 Consultá alternativas de viaje: https://t.co/JaK0y3ZAZb pic.twitter.com/g8XgZMWMG9 — Info Tren Sarmiento (@InfoTSarmiento) March 19, 2026

Línea Urquiza

En las últimas semanas, se intensificaron los trabajos para renovar los problemas de infraestructura con los que cuenta la estación Lemos de la línea Urquiza y que forman parte del plan de acción de la Emergencia Ferroviaria.

La obra ejecutada por Trenes Argentinos Infraestructura (ADIFSA), dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, cuenta con un 15% de avance y contempla la renovación de la estructura resistente de las plataformas de andenes, la adecuación de los accesos y una salida de emergencia ubicada al sur, que será acompañado de un nuevo cruce peatonal exclusivo ante emergencias.

La intervención permitirá mejorar las condiciones de seguridad con las que hoy funciona la estación que cuenta con desgaste superficial de los andenes y problemas en las estructuras de hormigón, entre otras.

Actualmente, se está trabajando en el desarme del andén ascendente que se encuentra fuera de operación, para luego construir las nuevas bases que permitan reconstruir la plataforma. El servicio se encuentra operando sobre el andén descendente.

La obra tiene un plazo de ejecución de 540 días y permitirá mejorar las condiciones de seguridad operativa y garantizar más seguridad a los usuarios del servicio ferroviario de pasajeros.