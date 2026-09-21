Trenes: Este fin de semana, las líneas Mitre y Sarmiento tendrán servicios limitados por obras

Por obras de señalamiento, el Tren Sarmiento tendrá modificaciones durante el domingo 27 de septiembre, cuando el ramal Once-Moreno funcionará únicamente entre Once y Castelar.

Durante esa jornada no habrá servicio ferroviario entre Castelar y Moreno, debido a trabajos vinculados con la renovación integral del sistema de señalamiento.

La intervención contempla el recambio de cableado de señalamiento y circuitos de vía entre Merlo y San Antonio de Padua, por lo que las formaciones no podrán circular por ese sector mientras se desarrollen las tareas.

Los trabajos también se encuentran incluidos dentro de la Emergencia Ferroviaria y apuntan a renovar completamente los componentes del sistema de señalización utilizados en ese tramo.

El cronograma previsto establece que el lunes 28 de septiembre el Sarmiento retomará su recorrido y frecuencias habituales, una vez concluidas las tareas programadas.

Sin embargo, las intervenciones están sujetas a las condiciones climáticas, por lo que podrían ser suspendidas o reprogramadas en caso de que el tiempo impida desarrollar los trabajos con normalidad.

⚠️ #LíneaSarmiento



El domingo 27/9 los trenes del ramal Once – Moreno circularán con recorrido limitado entre Once y Castelar, por obras en zona de vías.



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El esquema del AMBA para el fin de semana:

Mitre – Tigre: sin servicio sábado 26 y domingo 27.

Mitre – José León Suárez: servicio entre Belgrano R y José León Suárez durante ambas jornadas.

Mitre – Bartolomé Mitre: servicio entre Belgrano R y Bartolomé Mitre durante ambas jornadas.

Sarmiento – Once-Moreno: el domingo 27 funcionará solamente entre Once y Castelar.

Sarmiento – Castelar-Moreno: sin servicio durante el domingo por las obras de señalamiento.