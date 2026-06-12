Tres detenidos: Descubren un búnker narco bajo la fachada de una barbería, en Villa Udaondo

Tres hombres fueron detenidos durante un operativo realizado por la DDI de Morón en una barbería de Villa Udaondo, donde comercializaban estupefacientes. La Policía secuestró cocaína, marihuana y una réplica de arma de fuego.

El caso se inició a partir de denuncias que daban cuenta de una importante actividad en horas de la noche, con algunos disturbios en torno a un local comercial ubicado sobre la calle De La Tradición, entre Bermejo y La Pialada. También en una segunda propiedad en la calle Facundo, entre La Guitarra y Del Lazo, en la zona norte de Ituzaingó.

La Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón llevó adelante las tareas de inteligencia, mediante seguimientos, fotografías y filmaciones que los efectivos lograron documentar las transacciones ilícitas e identificar a los responsables.

Con la información recabada, el Juzgado de Garantías N°1 de Morón, a cargo de la jueza Laura Pinto, autorizó los allanamientos para ambas propiedades, en los cuales colaboró personal de la Comisaría de Las Cabañas. En esos procedimientos fueron aprehendidos tres sujetos mayores de edad.

Los agentes secuestraron más de 200 dosis de cocaína, sustancias compactas y elementos de fraccionamiento. También se incautaron 400 gramos de marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y una réplica de pistola Bersa 9mm.

Los detenidos y el material probatorio quedaron a disposición de la UFI N°9 de Morón, especializada en casos de narcotráfico. Es la misma fiscalía que a fines de mayo descubrió medio kilo de cocaína en la casa de Castelar Sur de una funcionaria de Morón (Luna Ortigoza), quien sigue prófuga junto a su pareja, que también tiene pedido de captura.