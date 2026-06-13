Tres detenidos «in fraganti»: Desbarataron una banda de narcotraficantes en Francisco Álvarez

Tres hombres fueron arrestados este jueves en la localidad de Francisco Alvarez, partido de Moreno, en el marco de un allanamiento durante el cual también se secuestraron más de 100 gramos de cocaína y 40 de marihuana, listas para ser comercializadas.

Los sujetos, identificados como Federico Battellini Loyola (30 años); Rodolfo Ahumada (23) y Alexis Ayala (26) quedaron detenidos tras un operativo que se llevó a cabo en el barrio Güemes, de esa localidad bonaerense, ubicada al oeste del conurbano, todos acusados por «Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización en Concurso Real con Atentado y Resistencia a la Autoridad y Tenencia Ilegal de Arma de Uso Civil».

Asimismo, durante el allanamiento, a cargo de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, los agentes también incautaron 111 gramos de cocaína, dispuestos en 242 envoltorios, y 40 de marihuana, en seis paquetes, que iban a ser comercializados, como así también tres revólveres, municiones, 196 mil pesos en efectivo y varios teléfonos celulares.

La investigación, en la que también participó el secretario de Seguridad de General Rodríguez, Nicolás Rapazzo, se había iniciado en enero de este año, en el marco de actuaciones por presunta infracción a la Ley 23.737, orientadas a establecer la existencia de un punto de comercialización de estupefacientes, emplazado en el barrio Güemes de la localidad de Francisco Alvarez.

Con el avance de la investigación y la incorporación de elementos probatorios concluyentes, se logró acreditar de manera fehaciente la comercialización de estupefacientes en el inmueble investigado, reuniéndose los extremos legales necesarios para solicitar la correspondiente orden de allanamiento y requisa, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Este jueves se dio cumplimiento a la diligencia judicial ordenada, procediendo a la irrupción del inmueble investigado. Al momento del ingreso, los efectivos policiales observaron a tres masculinos manipulando envoltorios de nylon, compatibles con tareas de fraccionamiento de estupefacientes.

Al impartirse la voz de identificación policial y exhibirse la orden de allanamiento, uno de los ocupantes intentó darse a la fuga agrediendo físicamente al personal actuante, siendo reducido tras oponer tenaz resistencia.

Simultáneamente, otro de los investigados extrajo de entre sus prendas un arma de fuego, desoyendo las órdenes impartidas por el personal policial y adoptando una actitud amenazante hacia los efectivos intervinientes, aunque intentó agredir a uno de los efectivos, pero también fue reducido.