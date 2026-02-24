Un fuerte temporal en la madrugada dejó calles anegadas en el Sur y Oeste del Gran Buenos Aires

El fuerte temporal que se registró en la madrugada de este martes afectó a la Ciudad de Buenos Aires y a varias localidades del conurbano bonaerense y genera complicaciones para circular debido a que algunas calles están inundadas.

Avellaneda fue una de las zonas más afectadas y, por ejemplo, estaba afectada la bajada de un puente que se encuentra Dock Sud, mientras que también hubo complicaciones por el agua caída en pocos minutos en Lanús y Lomas de Zamora.

Los anegamientos llegaron hasta La Plata. Con menos violencia, la tormenta impactó también en la Zona Oeste del GBA. Vecinos del Bario Seré, en Castelar Sur, reportaron plazas y calles anegadas en la zona cercana a la Base Militar de Morón.

Para este martes, el SMN pronostica tormentas fuertes para la tarde y aisladas para la noche con vientos del noroeste rotando al sur y luego al sudeste y marcas térmicas que irán de los 21 y 32 grados.

#Lluvias | La tormenta

golpeó con fuerza especialmente a la zona sur del conurbano. Los partidos de Avellaneda, Lanús y Temperley fueron algunos de los más afectados, donde las precipitaciones provocaron anegamientos en las principales arterias.



📍Avellaneda pic.twitter.com/oscOWX4jpk — Karina Alice (@Karina__Alice) February 24, 2026

A las 1.47, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo. El organismo indicó que los fenómenos fueron detectados mediante radares y estableció una validez de una hora desde la emisión.

El aviso comprendió los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Ensenada, Florencio Varela, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes. Como medidas de protección, el SMN recomendó asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, permanecer en construcciones cerradas, evitar circular por calles inundadas y no refugiarse bajo árboles o postes.

En tanto, para este martes, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas en la ciudad de Buenos Aires y prevé una temperatura máxima de 31 grados y una mínima que comenzó en 21°. Por la noche podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y vientos de hasta 31 kilómetros por hora.