Un joven confesó haber matado a su madre: La hallaron enterrada en el fondo de su casa de Castelar

Un joven de 24 años fue detenido en las últimas horas, acusado de haber asesinado a su madre, a quien hallaron hoy enterrada en el fondo de su casa, en Castelar Norte.

El sujeto, identificado como Carlos Ignacio Costa Martínez, estaba bajo arresto en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires por intento de homicidio de su padre, y le confesó a un amigo lo que había sucedido con su progenitora, razón por la cual será imputado por ‘homicidio calificado’.

Poco después, y por orden de la Fiscalía, se llevó a cabo un allanamiento de urgencia en una casa ubicada en la calle Arrecifes al 1.200, donde se hizo presente personal de la Comisaría 8va. Allí encontraron el cadáver de Graciela Martínez, una abogada de 54 años que, según confiaron vecinos a U/M, vivía antes con su madre y en los últimos años sola. Su cuerpo estaba enterrado en la parte trasera de la casa y cubierto por bolsas de residuos, según trascendió.

Ante el hallazgo, se preservó la escena y se convocó a las áreas especializadas, quedando personal de Crimen Organizado a cargo de las tareas periciales y de levantamiento de rastros, mientras que la causa quedó en manos de la UFI Número 1 y el Juzgado de Garantías Número 5 del Departamento Judicial de Morón.