Una multitud salió a celebrar el triunfazo de la Scaloneta ante Inglaterra y el pase a la Final

Multitudes salieron a celebrar en cada ciudad el triunfo épico de la Selección Argentina por 2 a 1 ante Inglaterra, que la clasificó nuevamente a la Final de la Copa del Mundial. El domingo será otra historia. Pero este miércoles 15 quedará en la historia, por los goles de Enzo Fernández y Lauturo Martínez, sobre la hora, para dar vuelta el clásico.

Ni bien sonó el pitazo final en Atlanta (EEUU) el microcentro porteño se convirtió en el principal escenario de celebración y replica puntos en todo el país. Miles de personas celebran este miércoles un nuevo logro de los dirigidos por Scaloni que dieron vuelta un partido agónico, luego de que su rival se había puesto en ventaja en el inicio del enfrentamiento.

Como parte de estas medidas de prevención, se movilizaron 800 efectivos de la Policía de la Ciudad, además de funcionarios pertenecientes a las áreas de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR) y patrullas en moto del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM), junto con brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las Comisarías Vecinales 1B y 1D.

Los clásicos «Muchachos», «El que no salta es un inglés» y «Olé, olé, olé, Messi, Messi», junto con el nuevo tema de la Albiceleste «La cuarta estrella», se mezclaron con bocinazos y banderas argentinas que cubrieron la Avenida 9 de Julio.

Por supuesto, también se vivieron festejos en cada comuna. En el centro de Castelar, la Plaza de Morón, la Plaza de Ituzaingó Sur y cada rincón de la Argentina.