Vecinos de I. Casanova cortaron Ruta 3 para exigir justicia por un joven asesinado por motochorros

Vecinos de Isidro Casanova se manifestaron anche en la intersección de Ruta 3 y las vías del FFCC Belgrano Sur, para reclamar por el esclarecimiento del crimen de Lucas Galván (46), asesinado el lunes pasado por motochorros en el barrio de San Alberto.

El hecho ocurrió en la noche del 6 de julio pasadas las 21hs en la esquina de Abdala y Moldes. Según las primeras reconstrucciones, un grupo de delincuentes que se movilizaba en motos intentó cometer un robo y, en medio de la situación, abrió fuego. Uno de los disparos impactó en la pierna izquierda de Galván, provocándole una grave lesión.

La víctima fue trasladado, consciente, por otro vecino al Hospital Paroissien, donde declaró lo sucedido al personal de la Comisaría 5° de San Alberto. Galván, ex empleado de una farmacéutica, perdió demasiada sangre y sufrió dos paros cardíacos en el curso de la noche. Finalmente, falleció horas después.

El fiscal de Homicidios de La Matanza, Claudio Fornaro, se presentó en la escena y comandó el operativo. En las primeras horas la policía se abocó a buscar cámaras de seguridad y a seguir el rastro de los motochorros tras el crimen.