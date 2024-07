Viajaba de Morón a Gesell: Nueve heridos por el vuelco de un micro de «Rutatlántica» sobre la Autovía 2

Un micro de la empresa Rutatlántica con 49 pasajeros, que había partido anoche desde Morón con destino a Villa Gesell, volcó ésta madrugada en el kilómetro 142 de la Autovía 2, a la altura de la localidad de Lezama, dejando nueve personas heridas.

La unidad tenía 25 multas en Provincia de Buenos Aires, la mayoría por exceso de velocidad. De todas formas, los test de alcoholemia a los dos choferes dieron negativo y las causas del accidente aún se desconocen.

En el lugar trabajó personal especializado de Lezama, Bomberos y médicos que rescataron a las personas atrapadas.

Uno de los heridos debió ser trasladado vía aérea, mientras que los profesionales que acudieron a la zona del accidente se encargaron de atender a quienes resultaron con lesiones leves. El oficial de Bomberos de Lezama, Sebastián Palacios, declaró que no había niebla en la ruta y que el camino se encontraba en buen estado.

También indicó que los peritos estaban comenzando el análisis del accidente, remarcó que presentarán un informe al respecto y mencionó que dos personas quedaron con los brazos atrapados y tuvieron que ser rescatadas, una de ellas siendo trasladada por vía aérea. «Los peritos están empezando a hacer el análisis del accidente y pasarán el informe», explicó en diálogo con LN+.

Alejandra Rivas, médica de la Unidad de Pronta Atención de Lezama y que asistió a las víctimas en el lugar, informó que nueve personas estaban en observación, algunas de ellas en «código rojo» por la gravedad de sus heridas, incluyendo una menor de edad. Los heridos fueron derivados al Hospital de Lezama, al de Chascomús y la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Lezama, mientras que, según se informó, el rescate duró entre 45 minutos y una hora.

El jefe de Bomberos de Lezama, Carlos Firmapaz, señaló: «A las 3:20 se alertó por un vuelco en la autovía 2. Concurrimos con dos dotaciones y un móvil de apoyo. Colaboraron bomberos de Chascomús y Castelli». «No hay víctimas fatales y en el colectivo se determinó que viajaban 49 pasajeros y dos choferes. Hubo que trabajar con herramientas de corte porque había gente atrapada adentro del micro», indicó en diálogo con TN.

Firmapaz dijo además que la Policía Científica trabajaba en el lugar y que estaba cortado el tramo de la ruta donde ocurrió el accidente, mientras que indicó que «había algunos heridos de gravedad». Algunos pasajeros comentaron que el micro salió tarde que, en su afán de recuperar el tiempo perdido, se tambaleaba.

De acuerdo con el portal de multas de la provincia, el micro de dos pisos de la empresa «Rutatlántica», con dominio NND 884, tiene 25 infracciones por no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos, porque los ocupantes no usaron los correajes de seguridad y por no respetar luces de semáforo o barrera paso de paso a nivel. A su vez, se comprobó que del total de multas hay siete que ya vencieron, motivo por el cual cuando se opte por pagar la infracción se «actualizará el importe». En este sentido, de acuerdo a lo que describe el portal, hay cuatro importes distintos a abonar: $184.500, $369.000, $61.500 y $85.275.