Villa Luzuriaga: Una vecina fue víctima de un violento robo automotor frente a su casa

Tres delincuentes le robaron el vehículo a una mujer, a la que sorprendieron y golpearon, cuando llegaba a su casa de Villa Luzuriaga.

El hecho ocurrió durante la noche de este lunes, cerca de las 20 en la calle Buchardo, entre Rincón y Cuba (de La Matanza), y quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la casa de un vecino.

En las imágenes se observa a la víctima, identificada como Luciana, de 47 años, intentando entrar a su casa, cuando tres ladrones armados la abordan por la espalda, la tiran al piso y la golpean para sacarle las llaves de su auto.

La mujer intento defenderse del ataque pero no tuvo opción: después de forcejear durante unos segundos con los delincuentes tuvo que entregarles lo que le pedían.

Inmediatamente los tres se subieronal auto blanco que estaba estacionado sobre la vereda y se dan a la fuga. Luciana, por su parte, quedó tendida sobre la vereda, totalmente conmocionada por lo que le tocó vivir.

Vecinos que advirtieron el ataque activaron la alarma vecinal y direccionaron la cámara para la zona en la que ocurrió el ataque para registrar el hecho, pero no se animaron a intervenir porque notaron que los ladrones iban armados.

El hecho duró sólo 20 segundos, pero fue suficiente para sembrar el temor en un barrio que hace lo posible por resguardarse de los ataques.

📢 VILLA LUZURIAGA: LLEGAR A CASA, MISIÓN IMPOSIBLE



"Sale a robar con tobillera".#A24 pic.twitter.com/6XMqEF9TwA — A24.com (@A24COM) June 23, 2026