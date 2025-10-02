Villa Sarmiento: Delincuente fue baleado en la cabeza por un tirador anónimo, durante un robo

Un joven delincuente fue baleado en la cabeza por un «justiciero anónimo» cuando intentaba escapar en una moto robada en Villa Sarmiento. El hecho ocurrió el lunes pasado en la intersección de las calles Ballesteros y Cramer (Morón).

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso —identificado con las iniciales E. G. y domiciliado en el barrio Carlos Gardel— fue hallado tendido en el asfalto con una herida sangrante en la cabeza y portando en la cintura una réplica de arma de fuego.

Minutos antes, se habría movilizado junto a otros cómplices en un Peugeot 208 blanco que había sido robado previamente en el partido de Tres de Febrero. Desde ese vehículo abordaron a un hombre de 34 años, identificado como N. S., a quien le sustrajeron una motocicleta Yamaha FZ16 negra.

En el momento en que E. G. se subía a la moto robada para escapar, cayó desplomado repentinamente tras recibir un disparo en la cabeza. Hasta el momento no se logró determinar con certeza de dónde provino el disparo, aunque no se descarta la intervención de un civil armado, informó Oeste Noticias.

Tras un llamado al 911, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) arribó al lugar y solicitó la presencia del SAME, que trasladó al herido de urgencia al Hospital Posadas. Fuentes médicas confirmaron que el joven presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza y su estado de salud es crítico.

La causa es investigada por la UFI N°6 de Morón, que dispuso diversas medidas, entre ellas peritajes en la escena y el análisis de cámaras de seguridad, con el objetivo de identificar al posible tirador.

