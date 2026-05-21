Violenta entradera a un jubilado en Villa Luzuriaga: Delincuentes les robaron armas, joyas y tarjetas

Cinco delincuentes armados irrumpieron de noche en la casa de una pareja de jubilados de Villa Luzuriaga y, tras despertarlos y amenazarlos con una escopeta, escaparon con un botín que incluía armas de fuego, joyas y relojes de oro.

La violenta entradera ocurrió cerca de las 3.55 de la madrugada del miércoles último, en una casa ubicada sobre la calle Centenera al 100, en el barrio Los Pinos, del partido de La Matanza. «Me pedían dólares y euros», contó la víctima.

Según informaron fuentes policiales, los asaltantes llegaron al lugar a bordo de una Renault Kangoo blanca, rompieron la puerta de ingreso a patadas y sorprendieron al dueño de casa y a su esposa mientras descansaban.

Con los rostros cubiertos y portando armas de fuego, los ladrones redujeron a las víctimas y comenzaron a exigir dinero en efectivo.

“¿Dónde tenés la plata?”, le gritaban al jubilado mientras lo apuntaban con una escopeta en el living de la vivienda, de acuerdo a las imágenes captadas por cámaras de seguridad incorporadas a la investigación.

Durante varios minutos, los delincuentes revolvieron cada ambiente hasta apoderarse de revólveres, una pistola, un fusil, municiones, cadenas y relojes de oro, además de una billetera con documentación personal y tarjetas bancarias.

Pese a la violencia del asalto, tanto el jubilado como su esposa resultaron ilesos. «No me golpearon, no me amenazaron, no me pusieron una pistola en la cabeza. Vi armas y pedían dólares. Fuimos arriba donde hay una pequeña caja, les di la contraseña y la vaciaron», contó a la prensa.

«Eran jóvenes, no eran marginales, vinieron preparados para esto, pero solo encontraron el dinero que tenía, que representaba dos meses de sueldo de una persona», agregó la víctima, que planea sumar medidas de seguridad en la casa.

Tras concretar el robo, la banda escapó a toda velocidad en la Renault Kangoo. Parte de la fuga quedó registrada por cámaras de vigilancia de la zona, material que ahora es analizado por los investigadores para intentar identificar a los sospechosos.

La causa quedó a cargo de la UFIJ N°13 de La Matanza, encabezada por el fiscal José Luis Maroto, quien ordenó distintas tareas investigativas para dar con los autores del hecho y localizar el vehículo utilizado en la huida.

El expediente fue caratulado como “robo en poblado y en banda, privación ilegítima de la libertad coactiva y agravada”. Hasta el momento no hay detenidos.