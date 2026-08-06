Virrey del Pino: Matan a balazos a vecino de Castelar que trabajaba como chofer para una aplicación

Un vecino de Castelar 52 años que se desempeñaba como chofer de una aplicación de viajes fue asesinado en la madrugada de este jueves al recibir varios balazos por parte de dos motochorros que quisieron asaltarlo en el partido de La Matanza. Al momento del ataque, una pasajera acababa de subir al vehículo para comenzar su trayecto.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en la esquina de Río Orinoco y Corrales, en el el barrio San Javier de la localidad de Virrey del Pino.

Allí, Claudio Marcelo Killing había levantado a Etelvina Verónica Flores (50), una pasajera que pidió el viaje por una aplicación, cuando dos hombres armados que circulaban en una moto negra sorprendieron al conductor con fines de robo.

Uno de los delincuentes llevaba un arma de fuego y amenazó a las víctimas para intentar robarles sus pertenencias. De acuerdo al relato de la pasajera, los asaltantes no lograron concretar el robo, uno de ellos se colgó de la puerta de la camioneta que manejaba la víctima y le disparó tres balazos al conductor de la Renault Kangoo, que recibió heridas de gravedad.

Killing recibió los impactos en la zona de los glúteos. Primero le alcanzaron a gritar “estás robado, dame la camioneta” y, en su afán por escapar, al verse apuntado le indicó a la pasajera que se tire al piso para ponerse a resguardo.

Rápidamente los agresores escaparon en la misma moto en la que habían llegado. Lo hicieron en dirección a la zona de Juan Manuel de Rosas, a la altura del kilómetro 40.

Killing quedó gravemente herido y la camioneta volcó al caer en una zanja con su conductor desvanecido. Un rato después, cuando llegó una ambulancia al lugar, los médicos constataron que había muerto en la escena.

La investigación quedó a cargo del fiscal Diego Rulli, de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios y Averiguación de Caudales de Muerte del Departamento Judicial La Matanza. Según el relato de testigos, los atacantes estaban encapuchados con pasamontañas. La pasajera, más allá del shock, resultó ilesa.

El caso se asimila al crimen de Cristian Pereyra, el docente asesinado el 15 de marzo en el cruce de la Autopista Pte Perón y Ruta 3, cuando hacía un viaje desde Pontevedra a Virrey del Pino, también como chofer de App. En esa causa, el Juez de Garantías N° 5 de La Matanza dictó la prisión preventiva para Matías Alejandro Vizgarra Riveros, el policía de la UTOI sindicado como autor material del asesinato, perpetrado del mismo modo durante horas de la madrugada.

Claudio Marcelo Killing