Viudo Negro: Cayó en Merlo un hombre acusado de desvalijar a tres mujeres en un dpto de Retiro

La Policía de la Ciudad detuvo a un delincuente que, bajo la modalidad de «viudo negro», les había robado dinero y objetos personales a tres mujeres luego de haber pactado una cita en un departamento de Retiro (CABA).

Personal de la División Investigaciones Comunales 1 Norte llevó adelante las tareas para dar con el imputado de un robo cometido en un inmueble situado en la calle Suipacha al 900.

En ese lugar, el sujeto se encontró con tres mujeres luego de haber sido contactado mediante una aplicación de citas.

Cuando ingresó al departamento, el hombre amenazó con un arma blanca a las damnificadas y les robó dinero y objetos de valor para luego darse a la fuga.

Con la recopilación de imágenes de cámaras públicas y privadas, más los datos que aportaron las víctimas, los oficiales avanzaron en la investigación para dar con esta persona y pudieron establecer que tenía domicilio en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo.

Con las tareas de campo realizadas, los policías lograron ubicarlo en el domicilio de Merlo, donde se realizó un allanamiento mediante la orden librada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 35, a cargo de Osvaldo Rappa, ante la Secretaría 120 de Guillermo Martínez Farré.

En el procedimiento, los oficiales hallaron una campera que, según describieron las damnificadas, el ladrón había utilizado el día del robo.

El magistrado actuante dispuso el traslado del detenido y el secuestro del elemento hallado vinculado con la causa.