Volcaron con un auto robado: Cuatro menores fueron detenidos tras una persecución en San Justo

Cuatro menores de entre 14 y 16 años fueron detenidos en San Justo después de que la Policía los persiguiera por el robo de un auto, cometido en la zona de Inclán y Ombú.

El episodio ocurrió este miércoles por la tarde. La víctima, una mujer de 38 años, circulaba en un Peugeot 207 bordó cuando fue interceptada por un grupo de menores en las inmediaciones de las calles Inclán y Ombú.

Según la denuncia, los sospechosos rodearon el vehículo y atacaron a la conductora para obligarla a entregar el auto. La mujer fue golpeada e inclusive la amenazaron con utilizar un arma. Después de apoderarse del Peugeot, los ladrones huyeron del lugar.

El robo fue advertido por los policías que participaban de un operativo de saturación realizado de manera conjunta por efectivos del Comando Norte, la Comisaría de San Justo y la Policía Local, por lo que comenzó un despliegue para localizar el vehículo.

En ese contextos, los agentes implementaron un operativo cerrojo y siguieron al Peugeot por diferentes calles de la zona.

La Matanza | San Justo



Cuatro menores robaron un auto, chocaron durante una persecución y terminaron detenidos



La banda había asaltado a una mujer de 38 años en Inclán y Ombú. Tras una persecución de 20 cuadras, chocaron contra varios vehículos en Bermejo y Gavilán. Tres de los… pic.twitter.com/Bki2DEwaRo — INFORBANO (@Inforbanodiario) September 17, 2026

La persecución terminó cuando los ocupantes perdieron el control del automóvil y chocaron en inmediaciones de Bermejo y Gavilán. Allí, integrantes del Comando Norte y del Grupo Táctico Operativo lograron detener a los cuatro asaltantes que viajaban en el vehículo.

Dos de los aprehendidos tienen 14 años, mientras que los otros dos tienen 15 y 16. Por tratarse de menores de edad, sus identidades no fueron difundidas. Como consecuencia del impacto, tres de ellos tuvieron que ser trasladados a distintos centros de salud para recibir atención por los golpes sufridos.

Una vez concretadas las detenciones, los efectivos recuperaron el Peugeot 207 que había sido robado minutos antes. También encontraron las pertenencias que la víctima llevaba consigo al momento del asalto: su cartera, dinero y teléfono celular.

Además, durante el procedimiento secuestraron dos pasamontañas que habrían sido utilizados por los sospechosos para cometer el robo. Todos estos elementos fueron incorporados a la investigación judicial.

El operativo había sido realizado de manera conjunta por efectivos del Comando Norte, la Comisaría de San Justo y la Policía Local. El despliegue estuvo coordinado por la Jefatura Departamental y supervisado por la Superintendencia AMBA Oeste 1.

La investigación fue caratulada como robo agravado de automotor por ser cometido en poblado y en banda, bajo la modalidad conocida como “robo piraña”. En el caso interviene la UFI de Menores N° 2 de La Matanza, a cargo del fiscal Germinario.

🚨 INSEGURIDAD EN LA MATANZA: "HAGAN ALGO, POR LO MENOS UN POQUITO"



👉 Una familia de San Justo sufrió un violento robo con disparos en cuestión de minutos. Las víctimas, incluyendo tres menores, no recibieron asistencia ni apoyo de autoridades municipales o provinciales.#A24 pic.twitter.com/Jwg46h86dQ — A24.com (@A24COM) September 16, 2026