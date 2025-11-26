26/11/2025

Vuelta al trabajo: Accidentes en Floresta e Ituzaingó causan serias demoras en el Ramal Sarmiento

588435606_1393638609036072_6232621879357298637_n

Grandes demoras se registraban este martes en el Tren Sarmiento producto de que una persona en la estación Floresta intentó suicidarse, lo que generó caos entre los pasajeros en el primer día hábil tras el feriado largo.

Según indicaron desde el SAME, esta mañana personal médico debió asistir al cruce de las calles Venancio Flores y Emilio Lamarca por el intento de un hombre, de 32 años, de suicidarse en las vías del tren.

Se informó que Bomberos, Policía de la Ciudad y el SAME lograron rescatarlo con vida y ponerlo a resguardo. En el lugar se indicó que no requería ser trasladado a ningún hospital.

Desde las redes sociales de la línea de trenes informaron que cerca de las 6:30 el servicio circulaba entre Moreno y Castelar por el incidente en Floresta, aunque minutos después indicaron que se restableció el recorrido completo entre cabeceras, aunque con demoras.

Cerca de las 8 de la mañana, además, se informó un choque con una bicicleta en Ituzaingó, que profundiza las demoras y cancelaciones en el servicio. Este escenario genera caos entre los pasajeros.

