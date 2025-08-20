Morón: Llega una nueva edición de la Expo UIOTEC al Parque Industrial «La Cantábrica»

El Municipio de Morón, en articulación con la Unión Industrial del Oeste, organiza la 14ª edición de la UIOTEC, la tradicional muestra tecnológica y productiva del distrito.

El encuentro se realizará el jueves 21 y viernes 22 de agosto, de 10 a 17hs, en el Parque Industrial La Cantábrica de Haedo (Tres Arroyos 329).

Durante dos jornadas, se presentarán proyectos desarrollados por estudiantes de escuelas técnicas, centros de formación profesional e institutos superiores de la región. Además, habrá talleres de orientación laboral, actividades de inducción al mundo del trabajo y visitas guiadas a empresas y al propio parque industrial.

También participarán las áreas municipales de Formación para el Trabajo y la Agencia de Empleo, que ofrecerán recursos y herramientas para mejorar las oportunidades de inserción laboral.