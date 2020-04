Vidal dialogó con diputados de Juntos por el Cambio: Respaldan «unidad» contra el Covid19 pero piden «sesionar»

View this post on Instagram

BOLETO DE TRANSPORTE GRATUITO PARA TRABAJADORES DE SALUD Y FUERZAS Presenté un proyecto de ley para acompañar a quienes a diario ponen su salud física y psíquica al servicio de la lucha contra la pandemia COVID19. Los aplaudimos y trabajamos para uds @diputadosjxcpba👩🏻‍⚕️