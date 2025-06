Plenario del MDF Morón: Lucas Ghi destacó a la fuerza de Kicillof como un «nuevo sujeto político»

Organizaciones políticas, sindicales, sociales y culturales participaron este sábado del lanzamiento de la Mesa del Movimiento Derecho al Futuro, que lidera el gobernador Axel Kicillof y, a nivel local, conduce el intendente, Lucas Ghi.

De cara a la campaña que se viene, el jefe comunal afirmó que «nunca se planteó un escenario tan contrastante» como con el gobierno de Javier Milei y diferenció que «afortunadamente» Kicillof encarna un «proyecto colectivo» que pretende «otra vez ganarse el favor del pueblo» en las elecciones provinciales y nacionales de septiembre y octubre.

En un plenario desarrollado en el Centro de Jubilados y Pensionados de Morón, el intendente destacó la «vocación» de Kicillof «por un «proyecto colectivo que pretenda otra vez ganarse el favor de un sector importante de nuestro pueblo y llevarlo a la victoria electoral ahora en septiembre, en octubre y en 2027».

«Para el MDF el rol que tiene que tener Axel es absolutamente decisivo y su liderazgo ya trasciende la mera condición de gobernador y estamos pensando en fortalecer a un líder, a un dirigente que está constituido como la mejor contracara hoy del proyecto mileísta», resaltó.

Tras emanciparse del sabbatellismo, Ghi aclaró que «no nos moviliza el hecho berreta de disputar un concejal sino que entendemos que estamos llamados a jugar un rol en la historia contra un proyecto político que hoy expresa Milei y que tal vez es la manifestación local de un fenómeno a escala planetaria que vienen a reconfigurar definitivamente la sociedad tal como la conocimos y a imponer valores que nos parecen absolutamente reprobables y despreciables».

«Hoy los convocó a que me ayuden porque nace un sujeto político nuevo y va a llevar la impronta de los que lo estamos conduciendo y estoy muy comprometido con el ejercicio de la conducción en este espacio y no tengo ninguna duda de lo que hemos bregado con el espacio para llegar hasta acá y tengo una enorme voluntad de trabajo montada en una cantidad de sueños que cada día se me agrandan de seguir gobernando Morón», aseveró.

Más adelante, el intendente indicó que el MDF es el espacio que «tiene identidad propia y vocación de seguir siendo la mejor opción política, económica, social y cultural para los moronenses y que eso se traduzca en mayorías electorales que es lo que tenemos en ciernes».

«Es clave y estratégico –afirmó– que este espacio que ha nacido recientemente pueda ser, en términos nacionales, intérpretes de las frustraciones, desencantos y resignaciones que pueden tener muchos vecinos con el gobierno nacional, que no vacila en seguir agrediendo a una cantidad importante de nuestro pueblo, como a los jubilados».

Y advirtió que «tenemos que convertirnos en un instrumento para interpretar y canalizar esa frustración y expresarla electoralmente para clarificar un rumbo a nivel provincial y a nivel local».

Al respecto, Ghi explicó que los «desafíos que se vienen son defender la herramienta que tenemos sin dejar de reconocer las discusiones que hoy atraviesan al espacio que son de público conocimiento y nos parece importante que cada uno pueda expresar su posición».

En paralelo, planteó que «hay premisas que son importantes y que como plantea Axel vamos a poner nuestros esfuerzos y la vocación para construir una lista de unidad y lo procuramos con los compañeros que tenemos alguna mirada distinta en relación al rol que tiene que tener Axel en tanto conductor de este espacio».

Del lanzamiento participaron: miembros del gabinete, concejales, Partido Justicialista, La Patria es el Otro, CGT, Movimiento evita, Creo Morón, Descamisados, Patria y Futuro, Frente Grande, Gelbard, La Vertiente, Juana AZURDUY, Eva Duarte, NEP, MUP, Suteba, ATE, Generación Patriótica, La Germán Abdala, Barrios de Pie, UOM, Amanecer Peronista, FSP, Socialistas para la Victoria, Forja, Irrompibles, La Duarte, Corriente Militante, entre otros integrantes de organizaciones políticas, sociales y comunitarias.

Plenario del Nuevo Encuentro

❤️🇦🇷 Hoy estuvimos en el cierre del Plenario de Juventudes de Nuevo Encuentro Morón que se realizó como parte de la campaña #CristinaLibre, en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, Hurlingham e Ituzaingó.



En un país donde Milei castiga a las pibas y los… pic.twitter.com/hZG89e4kQU — Martín Sabbatella (@Sabbatella) June 29, 2025

Por su parte, el jefe del Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, participó del cierre del Plenario de Juventudes de su partido en Morón, que se realizó como parte de la campaña «CristinaLibre» en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales.

«En un país donde Milei castiga a las pibas y los pibes con ajuste, exclusión y desmantelamiento de derechos, verlos organizados, militando y soñando un futuro distinto es la mayor esperanza. La derecha quiere resignación, pero encuentra una juventud que no baja los brazos y que sigue el camino que marcó Cristina: el de construir una Patria justa, solidaria e igualitaria», apuntó el exjefe comunal, que el jueves participó de la mesa ampliada del PJ nacional y pretende volver a ser candidato a concejal en septiembre próximo por Unión por la Patria (o la lista cristinista).