¿La campaña del «Sí»?: Red ecologista denuncia que la Provincia destruye humedales de la Cuenca del Reconquista

La Red de Ambientalistas del Río Reconquista denunció que las obras de «limpieza» que viene realizando en las márgenes de la cuenca alta y media, en Moreno y Merlo, no hacen más que destruir los mismos humedales que el Frente de Todos dice defender en los avisos de su renovada campaña electoral.

«Sí a la Ley de Humedales Ya», reza el spot oficialista que circula por todos los medios. Sin embargo, los ecologistas que no comulgan con el oficialismo denuncian que el Gobierno desoye toda ley de protección a los ríos y al agua.

«En el día de la fecha, vecinos allegados de la zona nos acercan fotos y videos donde se evidencian dos retroexcavadoras retirando toda la cobertura vegetal de los márgenes del rio, atropellando y matando todo rastro de vida autóctona, en plena época de nidificación de numerosas aves que habitan nuestro río», comunicó ayer la Red, con material que apoya esa denuncia.

Se trata de trabajos que realiza la Dirección de Hidráulica, a través del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), un ente «nefasto» a los ojos de la referente de COEPSA Adriana Córdoba, vecina de Ituzaingó.

«Desde ya la obra se está llevando en la absoluta ilegalidad, al no haber estudio de impacto ambiental real sobre las consecuencias de dicha obra, ni estar participando el fantasmal comité de cuenca del rio, COMIREC, quien a las organizaciones que venimos trabajando por la protección de la cuenca, jamás nos llamaron ni habilitaron la participación ciudadana», argumenta la Red.

En teoría las obras son para «sanear» el cauce, «pero nada se hace para controlar y erradicar vuelcos industriales clandestinos» que contaminan la cuenca.

«Quieren limpiar el rio, pero no se elaboran estrategias para erradicar los basurales a cielo abierto, ni frenar el ingreso de plásticos de los afluentes», acusan.

La defensa de los humedales, protagonizada por ONS y agrupaciones de izquierda, salió a flote por la incursión de los carpinchos en Nordelta y, más al Oeste, por el amparo judicial que frenó la obra del puente de Combate de Pavón por sobre el Arroyo Morón, en el límite entre Hurlingham y Tres de Febrero.

«El COMIREC hace dos años que está desaparecido. Calientan sillas. Ni siquiera han accedido a reuniones por zoom. Esta obra es de Hidráulica, que vienen planteando una limpieza del Reconquista, como la entiende Hidráulica: Pelan todo y te lo mandan por un tubo. No les importa los humedales, los destruyen. Pero el COMIREC no se está ocupando», indicó Adriana.

«La limpieza debe ser manual. Dicen que no necesitan hacer estudios de impacto, lo cual no es cierto. Para cualquiera de estos trabajos hay que hacer el estudio también de los barros», explicó esta mañana en Mpquatro radio.

La ambientalista denunció también que en El Camino de la Ribera «está todo loteado» y que «los agentes inmobiliarios son uno o dos». «A los Humedales se convierten en cloacas a cielo abierto. Entubando todo, además lo que corre no es agua, es efluente. El gran problema es la Dir. de Hidráulica».

Córdoba cuestionó que el Gobierno promueva en un spot de campaña una ley de Humedales que «está trabada y que otra vez va a perder estado parlamentario».

«Tengo unos 20 proyectos que pasaron por el Congreso. Legislación que tenemos está absolutamente avasallada por la propia Provincia, que por empezar no convoca a los consejos consultivos», indicó la presidenta de Coepsa.

El spot del Frente de Todos dice "sí a la ley de humedales". La misma Ley que ellos mismos vienen cajoneando en el Congreso desde hace años. Eso se llama hipocresía. Si quieren la Ley de humedales convoquen una sesión y vótenla, tienen mayoría. — Romina Del Plá (@RominaDelPla) October 12, 2021

Adhieren al reclamo de la Red: Asociación Civil Mama Pacha (Moreno), Foro Hidrico Lanus, Brom-San Fernando, Recuperemos los humedales, SUBVERSIÓN, Movimiento ambiental de Hurlingham, Espacio intercuencas, Asamblea barrial de Beccar, Asoc. Civil Para todos lo que es de todos, Junta interna Ate agn, CIPOCARR, Silvia Ferreyra, Movimiento Universitario Sur, Juventud de Libres del Sur, Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana – ISEPCi, Ambiente en lucha, PTS, Tierra para vivir en Marabunta, Red Ecosocialista, Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina , grupo de conservación el talar, Veredas vivas, Acción Ambiental,Agenda Ambienta, Amartya, AmbientArg, Amigos de la Patagonia, Ángeles Verdes, Animal Libre, Climate Save Argentina, Conciencia Ecológica, Eco House, Eco Huellas, Eco Lobos, Ecowork- Sembrando ideas, Eco proyecto 21, Festival Internacional de Cine Ambiental, Health Save Argentina, Huerto los Ayamanes, Influos, Kula Earth, La Reveldía, Listos Ya, Océano 0KM, Prosperar, Soluciones Sostenibles, Three For Seven, TierraVida, Un árbol ONG, Vida Libre.