Pan Dulce de Oro II: Panaderías de la Zona Oeste competirán por el mejor pan dulce de la región

El Centro de Industriales Panaderos del Oeste presenta una nueva edición del Pan Dulce de Oro, la competencia en la que panaderías del oeste del Gran Buenos Aires buscan el título al mejor pan dulce de la zona.

El evento, que contará con la conducción del Chino Leunis, se realizará el sábado 12 y el domingo 13 de diciembre de 2026 en la Plaza San Martín de Morón.

Durante dos días, las panaderías participantes pondrán a prueba su oficio frente a un jurado especializado, mientras vecinos y visitantes podrán acercarse a la plaza a conocer el trabajo de los panaderos locales y disfrutar de una propuesta pensada para toda la familia con gastronomía, shows y el sorteo de un Renault Kwid 0km. .

En las próximas semanas se darán a conocer el jurado, las panaderías participantes y las novedades del evento a través de las redes oficiales.