El "Mall Leloir", de 35.000 mts2, se levanta en Martín Fierro y De los Payadores. Hace un año se frenaron otras 15 vías de excepción.

Un año después del amparo presentado por los abogados de PLAC, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín decidió cambiar de manos la causa y restituir la «precautelar» que a principios de este mes había sido levantada por el juez de Morón Marcelo Gradin, en favor de las vías de excepción en Parque Leloir.

El fallo dictado éste 26 de noviembre lleva las firmas de los jueces Jorge Augusto Saulquin, José Schreginger y Damián Nicolás Cebey; y obedece a un recurso presentado por el abogado Marcelo Bolaños, tras la evidente falta de imparcialidad de parte de un magistrado que nunca avanzó sobre la cuestión de fondo: es decir los límites que deben existir para saltar por encima de un Código Urbano (reformado tres veces) que define el uso del suelo y el tipo de construcciones permitidas en cada manzana del distrito. Más cuando se trata de una zona ecológicamente protegida.

Es la misma Cámara que, en enero de este año, la dictó la medida «precautelar» que ordenó suspender la ejecución de las 27 obras aprobadas por vía de excepción en la sesión del HCD del 3 de diciembre del 2025. El amparo había sido presentado en septiembre del año pasado por PLAC. Y hace exactamente un año era rechazado de plano por el juez Gradin.

Unos meses más tarde, la medida se reduciría a 15 de aquellos proyectos, circunscriptos todos a Villa Udaondo. El Municipio había pedido bajarlo a cinco, de P. Leloir. Al mismo tiempo, el Ejecutivo buscaba la manera de intentar saltar sobre la medida de no innovar: El 22 de junio, el Decreto N°752/26 establecía una nueva reglamentación para «la gestión, tramitación, alcances y aprobación de Estudios de Impacto Ambiental», que el propio Municipio emite.

Mientras, por otra parte, la gestión intimaba a PLAC a presentarse a dichas audiencias, de manera de convalidar los expedientes presentados bajo el eufemismo de «Participación Ciudadana». Según Bolaños, se trataba de «los mismo proyectos que fueron aprobados como vías de excepción en el HCD y que la Justicia frenó con una medida pre-cautelar».

#Ituzaingó

La Cámara de Apelaciones de San Martín reinstaló ayer la precautelar para que la Municipalidad no pueda avanzar con proyectos inmobiliarios aprobados x vía de excepción en Parque Leloir.

Y apartó al juez contencioso de Morón Marcelo Gradin de la causa iniciada por PLAC https://t.co/UQ4ngbFzZv pic.twitter.com/e8C6lbaHW9 — Darío Albano (@albanodl) November 27, 2026

La gestión Descalzo no detuvo sus ambiciones y logró que, un día después de presentarle los nuevos y sugestivos «estudios de impacto ambiental», el 5 de noviembre el juez Gradin levantara la precautelar, sin librar ningún oficio previo.

«La decisión dejó sin efecto una medida vigente sobre la base de elementos aportados por la contraria, sin que la beneficiaria de la medida pudiera controvertirlos, afectando de ese modo gravemente su derecho de defensa», fundamentó el camarista Saulquin, al aceptar procedente el reclamo elevado de manera inmediata por el letrado de PLAC.

En consecuencia, la Cámara resolvió reestablecer la «vigencia» de la precautelar dispuesta el 22/1/2026, «hasta tanto se dicte nuevo pronunciamiento, lo que deberá hacerse saber a la Municipalidad de Ituzaingó con carácter urgente».

Asimismo, el Tribunal admitió la recusación presentada por la denunciante, apartó de la causa «al señor Juez suplente a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Morón (Dr. Marcelo Mauro Gradin)» y, por sorteo, la derivó al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial San Martín.

Mientras tanto, las grandes edificaciones no incluidas en la precautelar siguen con su curso. El Complejo Escala (también mencionado como Escala Leloir Mall) se levanta en un predio de 35 mil metros cuadrados, entre las calles Martín Fierro, De los Payadores y De los Baqueanos, gracias a una vía de excepción aprobada en diciembre de 2024.

El complejo, cuya inauguración está proyectada hacia finales de 2027, contará con 80 locales comerciales, 60 oficinas de categoría AAA, 450 cocheras, dos «plazas verdes parquizadas» y un supermercado Jumbo, según se publicita.