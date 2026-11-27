En la antesala de la Asamblea de Mayores Contribuyentes, donde se definirá la reforma Fiscal e Impositiva para 2027, el Concejo Deliberante de Morón aprobó este jueves por unanimidad una ordenanza que exime a comercios e industrias afectados por la obra de asfalto de la calle 25 de Mayo del pago de tasas municipales por todo el año en curso.

La medida se adoptó en la última sesión ordinaria del año, y una semana después de que el intendente, Lucas Ghi, recibiera en el palacio municipal a los comerciantes autoconvocados que exigían levantar el cierre de calles del área central y por qué no una reparación económica, por el perjuicio que implica reducir la circulación vehicular en una zona comercial, sobre todo con las fiestas tan cercanas. La obra asfáltica, licitada con recursos provinciales, arrancó en septiembre pero en la esquina de 25 de Mayo e Hipólito Irigoyen, llegando en noviembre a la altura de Rivadavia.

El plazo estimado para la obra era de 180 días, pero por el mal clima se atrasó aún más. El oficialismo intentó aplacar los reclamos y tomó un proyecto redactado por el bloque de Fuerza Patria para eximir a los comerciantes afectados. Como el sabbatellismo no tiene representación en las comisiones del HCD, no pudo hacer valor su iniciativa. Aunque ya sobre las bancas mocionó cambios en la ordenanza presentada por la bancada del MDF, que no indicaba ni calles ni la obra en cuestión, por lo cual pasaba a eximir a todo comercio e industria por el periodo 2026. El proyecto originario establecía también que los pagos de la TISH de éste año se imputaran para el ejercicio 2027.

La repavimentación total de la calle 25 de Mayo terminó originando un perjuicio económico evitable (si se hacía en el verano y por tramos), ya que no había reclamos sobre esa calzada en particular. Además, en la oposición hubo dudas sobre el destino de los históricos adoquines que se levantaron sobre 25 de Mayo, entre las calles Pellegrini y Moreno.

#Hoy A pesar de las promesas de eximirlos del pago de tasas, comerciantes de #Morón centro se manifestaron en la Municipalidad contra la obra de asfalto que cerró el tránsito en calles del área central (habiendo zonas en mucho peor estado) en vísperas de las fiestas de fin de año https://t.co/tajxSOPkAY pic.twitter.com/YWo5QpLYIi — Darío Albano (@albanodl) November 19, 2026

La libertaria Analía Zappulla elaboró un pedido de informes (no se trató), mientras que el ex concejal José María Gayoso (NE) subió a sus redes una foto de los adoquines, en Villa Sarmiento. Se preguntaba si «los vendieron» o «robaron».

Un ajuste que se ajusta

Por otro lado, el Concejo empezó a tratar los proyectos del Departamento Ejecutivo referidos a Reforma Impositiva y Presupuesto. Sin un debate profundo, las manos del MDF, Fuerza Patria y Frente Renovador alcanzaron para aprobar por mayoría (13 a 11) la ordenanza Fiscal preparatoria y convocar a la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Según adelantaron fuentes del HCD, se realizaría el 11 de diciembre. Para después avanzar con el Presupuesto.

Por lo pronto, el oficialismo logró contener los votos del sabbatellismo (Fuerza Patria), que ya avisó que hará sus «aportes» a la causa. Aunque el proyecto original ya sufrió modificaciones, a juzgar por la exposición del jefe de bloque del MDF, Agustín Ramponelli, quien como miembro informante adelantó que no habrá aumento de TSG en enero.

En el programa de «Adecuación Tributaria» propuesto por el Ejecutivo se establecía un incremento general de tasas del 27%, previéndose un aumento del 10% de la Tasa de Servicios Generales en enero, 5% en marzo, 5% en mayo y 5% en julio. Mientras que para el resto de los tributos sería un 15.5% de aumento en enero, 5% en marzo y 5% en mayo.

Tras las primeras reuniones de bloque, el HCD emitió un comunicado auspiciando el siguiente acuerdo sobre la TSG: «En enero, las zonas más bajas no tendrá ningún incremento, mientras que medias y altas tendrán una actualización inicial del 10 %». Posteriormente habría otros tres ajustes de 5% (marzo, mayo y julio) para todas las zonas.

Sin embargo, ante la «ordenanza preparatoria», Ramponelli precisó que el proyecto oficial prevé «un ajuste general del 27%, en línea con la inflación proyectada, con aumentos escalonados en tramos para no castigar de golpe a las familias». Para la TSG, concretamente, «proponemos un cero por ciento en enero, 5% en marzo, 5 en mayo y 5 en julio».

Mientras que para la Tasa de Salud e Higiene, que pagan industrias y comercios, los aumentos serían del 5% para enero, 15% en marzo y 5% en mayo. En antenas, un 10% en enero. Y, los demás tributos, 15% en enero y 5% en marzo.

Según @_FranciscoMR_ el Municipio de #Morón subió las tasas por encima de la inflación este año: 10% en enero, 5 en marzo, mayo y julio; 3% en octubre, nov y dic

39,1% con una inflación proyectada de 30,8%. La nueva reforma Fiscal sumará otro 27,5% en los primeros 5 meses de 2027 https://t.co/576dVzU4Ms pic.twitter.com/Dy6Mv2sIO2 — Darío Albano (@albanodl) November 26, 2026

Aunque respaldó la reforma Fiscal con sus votos, la jefa de bloque de Fuerza Patria, Florencia De Luca, recordó que el Ejecutivo ensayó ajustes impositivos mensuales por «cláusula gatillo» en el orden del 12%, en este último trimestre. Un informe aportado por el exconcejal Francisco Mones Ruiz (CC-ARI) sostiene que, en los último 12 meses, el gobierno de Morón ajustó la TSG un 39%, es decir 8 puntos arriba de la inflación proyectada por el IPC nacional.

Esa ganancia lo pondría a cubierto en el primer bimestre del 2027. Lo que no quiere decir que el Municipio esté holgado en lo económico. Por el contrario, es uno de los tres con mayor déficit fiscal de la Provincia (tomando la Rendición de Cuentas de 2025). Y está entre los siete con peor nivel de coparticipación provincial de impuestos por habitante.

Eso explica por qué, a pesar de las denuncias (políticas y hasta penales) de la oposición, todavía sigue con vigente la Tasa para Estudio y Prevención Epidemiológica, más conocida como «Tasa Covid». De acuerdo al informe del Ejecutivo, al mes de octubre se registran 225 contribuyentes activos, con un índice de cobrabilidad del 63% promedio en el 2026. Para el próximo año, el gobierno de Lucas Ghi espera recaudar 5.680 millones de pesos por esa via.

Los ajustes finales se medirán recién en la Asamblea. La oposición quisiera eliminar esa tasa, como así también la delegación de facultades extraordinarias, que le permitieron al Ejecutivo aumentar la TSG de manera directa y sin tope. Algunas cosas siguen siendo negociables. Hay argumentos económicos de un lado y denuncias probables del otro.

«La cantidad de tasas vinculadas a publicidad y propaganda es una vergüenza», disparó hoy el concejal Diego Spina (F. Patria). Y alegó: «La empresa TIP S.A. cobra un porcentaje por escrachar los frentes de los comercios e industrias de Morón, así les cobran en forma retroactiva cuatro años para atrás». También acusó a la gestión municipal de «apretar a empresas de publicidad para no poner afiches de otras fuerzas políticas», en especial de Martín Sabbatella; como también «a clubes, para que no vayan dirigentes como Mónica Macha (la diputada del N.E).

HCD #Moron El Ejecutivo envió el Presupuesto 2027, estimado en casi $344.000 millones (23% más que el Presupuesto vigente; no mejoraría el Ejecutado 2026)

La Fiscal prevé un aumento de gral tasas de 27%. TSG: 15% en enero, 5 para marzo y mayo (+clausula IPC). Mantiene tasa Covid pic.twitter.com/WtjLtqSHsz — Darío Albano (@albanodl) November 20, 2026

Otros temas

La 18° sesión ordinaria del año contó con dos exposiciones bajo la modalidad de «Banca Abierta», en este caso vinculadas a la seguridad en los entornos escolares y a la prevención del delito y el reordenamiento urbano de El Palomar.

Entre otros temas, también se abordó una iniciativa para declarar al 2027 como año conmemorativo del centenario del nacimiento del expresidente Raúl Ricardo Alfonsín.

En materia cultural, se abordó la declaración de Interés Deliberativo y Municipal del Festival Cultural y Solidario «Manzanar Rock 2026», reconociendo el valor de los espacios de encuentro comunitario, la promoción de la música local y el compromiso solidario.

Asimismo, se trató la declaración de Interés Deliberativo y Municipal del Festival de Cine Indígena BAIn 2026 – «Memoria, Agua y Territorio», que se desarrolla del 25 al 29 de noviembre y tendrá su cierre en el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere.

Por otra parte, se aprobó la autorización al Departamento Ejecutivo para la adquisición de vehículos mediante la modalidad de leasing, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del Municipio en áreas de servicios, seguridad y transporte. También se aprobó la recomposición del cuadro tarifario del servicio de taxis en el ámbito municipal.

En materia educativa, se declaró de Interés Deliberativo y Municipal el proyecto «Ana Frank, una historia vigente», desarrollado por la Escuela de Educación Secundaria N.º 35 de El Palomar, por el compromiso de la comunidad educativa respecto de la memoria colectiva, la defensa de los derechos humanos y la convivencia democrática.

Además, se trató sobre tablas la declaración de Interés Deliberativo y Municipal de la labor realizada por las peñas y filiales del Club Deportivo Morón por su compromiso solidario.