En la sesión ordinaria de este jueves, el Concejo Deliberante de Morón aprobó por unanimidad una Resolución para que el Departamento Ejecutivo informe sobre la respuesta que brindó el sistema municipal de emergencias en torno al caso de Alejo Leguizamón, el joven de 19 años que está en terapia intensiva por un ataque de motochorros en Castelar Sur.

Según el testimonio de familiares de la víctima, «la ambulancia tardó 40 minutos en llegar y no querían trasladarlo porque no tenía el DNI». Los propios delincuentes se lo habían robado cuando lo vieron herido en la calzada tras caer de la moto que le llevaron y que horas después apareció en La Matanza. También cuestionaron el tiempo de viaje desde el Barrio Seré hasta la clínica Modelo de Morón, donde se encuentra desde el viernes en estado grave, por la contusión de cráneo y un coágulo interno. «Se mandaron la avenida (Blas Pareras) y los agarró la barrera», señalaron.

Ante ésto, las concejalas Analía Zapulla y Cecilia Solía (LLA) presentaron un proyecto de resolución dirigido a las secretarías de Salud y de Seguridad del Municipio, como al área de emergencias médicas, para conocer con datos oficiales los horarios en que se recibieron los llamados de auxilio, el tiempo de respuesta y las demoras para aquel traslado.

🚨 VIOLENTO ROBO A UN JOVEN EN CASTELAR



👉 Alejo Leguizamón permanece en terapia intensiva tras golpear su cabeza contra el asfalto al resistirse al robo de su moto. Su hermana denunció que la ambulancia no quería trasladarlo porque el joven no tenía DNI .



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«Acá con hubo demora, sino falta de asistencia a un paciente en estado crítico. Ojalá la familia (de Alejo) esté asesorada por un abogado. Podrían probar un daño físico y moral», apuntaló Ariel Aguilera (Todo por Argentina) para respaldar el expediente presentado sobre tablas, es decir fuera del orden del día y sin tratamiento previo en comisiones.

Antes de someterlo a votación, Vanina Moro (MDF) adelantó datos aportados por el Municipio, debido a que «el expediente está basado en los medios y no en datos oficiales». En principio, la solicitud de auxilio «ingresó 20.02 por la Central de Monitoreo». «Dos operadores actuaron, uno para despachar un móvil desde la UGC N°5 y el otro hablaba con los vecinos que estaban junto a Alejo. La ambulancia llegó a las 20.14, es decir que tardó 12 minutos», aclaró.

De acuerdo al informe previo, Alejo fue revisado por personal médico municipal, todavía consciente. Y, en un principio, «se lo iba a trasladar como NN al Hospital de Haedo», hasta que vecinos se contactaron con la madre y fue derivado finalmente a la clínica que le correspondía por obra social (Premedic). Con ese rumbo, de acuerdo a lo aportado por el municipio, la ambulancia surcó por Blas Parera, Santa María de Oro, Rivadavia, Zeballos, Hipólito Irigoyen y Uruguay, hasta destino. A esa hora, la avenida que limita con Ituzaingó suele estar colapsada por la barrera de Santa Rosa a la altura del polideportivo Gorki Grana. Por eso, en el pedido de informes, también se solicitan los protocolos y datos de geolocalización con los que cuentan en el SAME local para evitar el tránsito pesado.