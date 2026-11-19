Con un video tomado desde la calle 25 de mayo al 100, cerrada por una obra de pavimentación que avanza desde septiembre por el centro comercial de Morón, un usuario de la red X se quejaba el pasado 3 de noviembre: «Acá está todo cortado, pero no hay nadie trabajando. Así de esta manera, si quieren que nos fundamos los locales lo van a lograr».

La obra, que abarca desde la Av. Hipólito Irigoyen hasta las vías, reemplazando en varias cuadras los históricos adoquines del viejo Morón, fue presentada el mes pasado por el intendente, Lucas Ghi; junto al ministro de Obras Públicas de la Provincia, Gabriel Katopodis. Sin embargo, desde entonces sólo acumuló quejas del comercio local, que este jueves explotó con una manifestación afuera y adentro del palacio municipal, por cómo se afectaron sus ingresos.

En un intento por apaciguar las protestas, desde la Asociación Comercial e Industrial de Morón (ACIM) se presentó (ante el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo municipal) un pedido de eximición o reducción de tasas para los comercios afectados. La entidad atribuyó la caída de ventas a los cortes y las restricciones de estacionamiento.

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Los trabajos de reconstrucción de la calle 25 de Mayo, desde Pte. Sarmiento hasta Av. Hipólito Yrigoyen, continúan con todo 💪🏼 pic.twitter.com/trauxHjwLA — Municipio de Morón (@munimoron) October 27, 2026

«No descarto que, si evaluamos que el impacto no es significativo, podamos tener una consideración al respecto», respondió el intendente, Lucas Ghi, durante una entrevista televisiva. La obra tiene un desarrollo total de 180 días corridos.

En la convocatoria de los comerciantes estuvo también el concejal del PRO Claudio Faro, quien desde sus redes sociales cuestiona el estado de las calles, que aún estando «destruidas» no tienen el nivel de tránsito (y visibilidad) que una obra en el área central de Morón. «Me acerqué porque hay mucha desinformación. El enojo es absoluto. Y con razón», contó.

Los autoconvocados lograron ser atendidos por dos funcionarios, incluida una arquitecta del Ejecutivo, quienes prometieron que, si el tiempo acompaña, las tareas sobre 25 de Mayo terminarían a fin de mes. Preveen volver mañana.

#Hoy A pesar de las promesas de eximirlos del pago de tasas, comerciantes de #Morón centro se manifestaron en la Municipalidad contra la obra de asfalto que cerró el tránsito en calles del área central (habiendo zonas en mucho peor estado) en vísperas de las fiestas de fin de año https://t.co/tajxSOPkAY pic.twitter.com/YWo5QpLYIi — Darío Albano (@albanodl) November 19, 2026