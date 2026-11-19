Un hombre fue detenido en las últimas horas acusado de ser el autor del crimen de Manuel Failde (67), el empresario asesinado el martes en Villa Luzuriaga. El acusado, Javier Andrés Brescia, sería empleado de un amigo de la víctima.

El crimen ocurrió en la metalúrgica ubicada en la intersección de las calles Monseñor Bufano y Camino de Cintura, y fueron dos empleados de una empresa de telefonía quienes hallaron a Failde con un disparo en el rostro, por lo que dieron aviso a la Policía.

De acuerdo a la información aportada por los sujetos, la víctima les abrió para acceder a una antena ubicada en el techo y, al descender a las 17:00 hs. cuando terminó el trabajo, descendieron y advirtieron al masculino sin vida al pie de la escalera, junto a la puerta.

Al lugar arribó el hijo de la víctima, Nicolás Faílde (35), quien manifestó que el establecimiento tiene un solo empleado, que ese día no concurrió a trabajar y que su padre había comprado ese mismo día dólares a una persona conocida como «Marciano». Al ingresar, advirtió el faltante de dinero de la caja fuerte, el equipo DVR y un arma.

Luego de los primeros datos obtenidos, el Ministerio Público Fiscal dispuso dos allanamientos de urgencia. Uno en la vivienda de la víctima, donde residía junto con su hijo, y el otro en la casa de la pareja de Nicolás. Asimismo, ordenó la realización de dermotest y la incautación de sus prendas.

Con el análisis de las cámaras de seguridad se estableció que el 17 de noviembre a las 12.03hs. arribó al comercio de la víctima un auto Fiat Cronos gris oscuro, del cual descendió un masculino que permaneció en el interior más de media hora, retirándose a las 12:36hs.

De averiguaciones realizadas con empleados del comercio, se determinó que el propietario del rodado era conocido como Antonio Rivas Sosa Marciano, quien declaró.

Ampliado el análisis de cámaras de seguridad se pudo observar que a las 12:45hs arribó un segundo vehículo, un auto Fiat Duna blanco, del cual descendió un masculino que ingresó al comercio, permaneciendo cerca de 50 minutos y realizando luego reiterados ingresos y egresos durante unos 10 minutos, para finalmente retirarse a las 13:48hs.

Las cámaras permitieron también detectar que tras huir el conductor del Fiat Duna arrojó por la ventanilla un objeto negro el cual contenía la documentación de la víctima.

El conductor fue identificado como Javier Andrés Brescia, empleado de Carlos Alberto Umaño, amigo de la víctima, quien lo reconoció a través de las filmaciones y destacó que vivía en una de sus propiedades.

Con la autorización de Umaño, se ingresó al domicilio donde se procedió a la detención de Brescia, quien poseía un pedido de captura con fecha de junio de 2019 en el partido de Morón, por el delito de robo agravado por el uso de arma.

En el caso por el crimen de Failde se dispuso que sea imputado por el delito de homicidio en criminis causa. La causa está en manos de la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, del fiscal Adrián Arribas.