Un empresario de 67 años fue encontrado asesinado de un disparo en el rostro en su fábrica de Villa Luzuriaga y la Justicia intenta reconstruir un crimen rodeado de interrogantes. La víctima, identificada como Manuel Failde (de 67 años), apareció asesinado el martes por la tarde en la metalúrgica ubicada sobre Monseñor Bufano al 1600 (Ruta 4).

El hallazgo fue realizado cerca de las 17 por dos técnicos de una empresa de telefonía que habían ingresado por la mañana para trabajar en una antena instalada en el techo. Cuando bajaron para retirarse encontraron al empresario tendido cerca de la entrada, en medio de una mancha de sangre, y alertaron al 911. Emergencias confirmó luego su deceso.

Las primeras pericias determinaron que tenía un impacto de bala en la zona del rostro y además presentaba raspones y moretones en ambas manos, lesiones que para los investigadores podrían ser compatibles con un forcejeo previo al disparo.

Uno de los datos que analiza la investigación es que Failde había realizado horas antes una operación para comprar dólares. La Justicia intenta ahora determinar quiénes estuvieron en contacto con Failde durante las horas previas al asesinato.

Además, al revisar el lugar se detectó el faltante de dinero de una caja fuerte, aunque quedaron otros elementos de valor dentro de la fábrica.

El hijo de la víctima indicó que la fábrica tenía un único empleado, que no habría concurrido a trabajar ese día. La camioneta de Failde, en tanto, permanecía estacionada en la vereda, por lo que no habría sido sustraída después del ataque.

Al revisar las instalaciones, la familia y los investigadores detectaron que faltaba una suma de dinero de caja fuerte. Sin embargo, dentro del establecimiento había efectivo, cheques y otros elementos de valor.

Otro elemento particularmente llamativo fue la desaparición del DVR conectado a las cámaras de seguridad. Según el sitio Primer Plano Online, la fábrica contaba con numerosos dispositivos de vigilancia, pero el equipo donde se almacenaban las imágenes fue directamente arrancado y retirado del lugar.

La Policía Científica trabajó hasta la madrugada y secuestró distintos elementos para peritar. Entre ellos se encontraron vainas y municiones de distintos calibres, un revólver calibre .32 y otros elementos vinculados con armas de fuego.

La investigación está a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, quien estuvo personalmente en la escena. Entre las medidas adoptadas se dispusieron pericias sobre los elementos secuestrados y el análisis de los últimos movimientos y contactos de la víctima para reconstruir qué ocurrió dentro de la fábrica.