Seis detenidos: Cayó una banda acusa de cometer una entradera en mayo de éste año en Ituzaingó

La Policía bonaerense logró desbaratar una banda acusada de cometer una violenta entradera en Ituzaingó. Durante un operativo simultáneos en distintos domicilios de Ciudad y el Gran Buenos Aires, efectivos de la DDI Morón identificaron y detuvieron a seis personas sospechosas, además de secuestrarles armas, municiones y hasta parte del botín.

La investigación se inició el 13 de mayo, cuando cinco delincuentes encapuchados y vestidos de negro ingresaron por la fuerza a una vivienda ubicada en la calle Olavarría al 900, en Ituzaingó. Según consta en la denuncia, la víctima se encontraba durmiendo cuando fue sorprendida por los asaltantes, que violentaron una ventana para entrar.

Una vez adentro, redujeron al propietario y comenzaron a revisar la propiedad. Durante el asalto se apoderaron de una consola de videojuegos, dos computadoras y otras pertenencias. Además, utilizaron el teléfono celular de la víctima para realizar transferencias bancarias por una suma cercana a los $9 millones. Aunque el hombre resultó ileso.

A partir de ese momento, efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones de Morón iniciaron tareas de campo, análisis de cámaras de seguridad y un seguimiento de las transferencias de dinero realizadas después del robo.

Ese trabajo permitió reconstruir parte del recorrido del dinero e identificar a varias personas que habrían recibido los fondos sustraídos.

Hubo 6 allanamientos y 5 detenidos: Cayó una banda acusa de cometer una entradera en mayo de éste año en Ituzaingóhttps://t.co/ms6BLAxkse pic.twitter.com/HeseP4v9hI — Darío Albano (@albanodl) November 14, 2026

Con las pruebas reunidas, los investigadores individualizaron a seis sospechosos y establecieron domicilios vinculados a la causa en territorio bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires. Con las órdenes judiciales correspondientes, durante la jornada del 12 de noviembre se realizaron seis allanamientos simultáneos en Hudson, partido de Berazategui; distintos domicilios de Ciudadela y otros dos puntos de la CABA, en Villa Lugano y en Flores.

Como resultado de los procedimientos, cinco personas quedaron detenidas, mientras que en uno de los domicilios se notificó a otra persona por una causa vinculada a la tenencia ilegal de armas. Dos de los objetivos allanados arrojaron resultado negativo.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron varios teléfonos celulares, entre ellos dispositivos iPhone y Motorola, que serán analizados en el marco de la investigación.

Además, en uno de los domicilios encontraron un revólver calibre 22, municiones de distintos calibres —22, 9 milímetros, 380 y 45—, una consola PlayStation 4 con dos controles, un reloj y una campera.

El hallazgo del arma de fuego y las municiones derivó en la intervención de la UFI N° 6 de San Martín, que dispuso el secuestro del material y la imputación de una de las personas presentes por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. En tanto que la causa principal quedó bajo la intervención del Juzgado de Garantías N°4 de Morón.