Lo dispararon en la calle: Mataron a un efectivo de la PFA, durante un intento de asalto en Merlo

Un cabo primero de la Policía Federal Argentina fue asesinado en Merlo, tras ser interceptado por dos delincuentes que se movilizaban en motocicleta. Los atacantes le robaron su arma reglamentaria y le dispararon en varias oportunidades.

El efectivo, identificado como Nicolás Aragón (30), fue trasladado de urgencia a un hospital, donde finalmente falleció durante la madrugada de este jueves.

El ataque ocurrió en la intersección de avenida Bicentenario y Deán Funes, en el barrio Pompeya, cuando regresaba de cumplir su jornada laboral a bordo de una motocicleta Bajaj Rouser 200. Dos delincuentes que circulaban en otra moto interceptaron al policía y, en medio del episodio, le sustrajeron su pistola reglamentaria Bersa Thunder calibre 9 milímetros. Posteriormente, le efectuaron varios disparos y escaparon, pero sin llevarse la moto.

Lamento profundamente el asesinato de Nicolás Aragón, agente de nuestra Policía Federal Argentina, durante un intento de robo en Merlo, provincia de Buenos Aires.



Acompaño a su familia, seres queridos y compañeros de la Fuerza en este difícil momento.



A los responsables, que… — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) November 12, 2026

Aragón recibió impactos de bala en la zona derecha del pecho y en una pierna. Tras el ataque, fue auxiliado por efectivos de la Policía bonaerense, quienes lo trasladaron al Hospital Héroes de Malvinas.

En el centro de salud fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia y permaneció internado en terapia intensiva debido a la gravedad de las heridas. Pese a los esfuerzos médicos, su estado se agravó y falleció durante la madrugada de este jueves 12 de noviembre.Ver calendarios

El episodio dejó además a otro hombre herido que circulaba circunstancialmente por la zona y no tenía relación con el asalto. Se trata de un joven de 29 años que viajaba en un Renault Sandero y que, mientras transitaba por las inmediaciones del lugar del ataque, escuchó varias detonaciones. Poco después advirtió que tenía sangre en la parte posterior de la cabeza.

El automovilista llegó por sus propios medios al Hospital Héroes de Malvinas, donde los médicos constataron que presentaba un roce de bala en el cráneo. Además, se detectó un orificio de proyectil en la luneta trasera de su vehículo. Afortunadamente, la lesión no revistió gravedad y el hombre pudo retirarse del centro asistencial por sus propios medios.

La investigación quedó a cargo del fiscal Claudio Oviedo, titular de la UFI Nº5 de Morón, quien trabaja junto con personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) para identificar y localizar a los responsables.

En un primer momento, el expediente había sido caratulado como robo y lesiones. Sin embargo, tras confirmarse el fallecimiento del efectivo federal, la calificación legal fue modificada a homicidio agravado por el uso de arma de fuego.