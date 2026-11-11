Balearon un jardín de infantes de Rafael Castillo y padres cortaron la calle para pedir más seguridad

Un jardín de infantes de Rafael Castillo, fue atacado a balazos este martes por un grupo de personas que disparó contra el frente del establecimiento y escapó. Ocurrió en el jardín «Universo Infantil», de Intendente Russo y Aguapey, partido de La Matanza. No se registraron heridos, pero la comunidad salió a exigir Justicia con un corte de calle.

Según fuentes policiales, el hecho fue denunciado mediante un llamado al 911 que motivó la intervención de efectivos de la Comisaría Sur 2ª de González Catán.

Al llegar al establecimiento, los agentes se entrevistaron con la directora, una mujer de 61 años, quien relató que momentos antes varias personas cuya identidad se desconoce habían efectuado disparos contra el frente del jardín para luego darse a la fuga.

Durante la inspección del lugar, los policías constataron daños en la fachada de la institución educativa, aunque no encontraron personas lesionadas y no fue necesario realizar traslados a centros de salud.

Por el momento, no se estableció cuántos disparos efectuaron los agresores ni de qué manera escaparon. Tampoco trascendió si había alumnos, docentes o familiares dentro del establecimiento al momento del ataque.

❗️ VECINOS DE RAFAEL CASTILLO CORTARON LA CALLE PARA RECLAMAR SEGURIDAD



🔻 Tras el ataque a tiros contra un jardín de infantes, vecinos realizaron una protesta sobre la calle Federico Russo, donde interrumpieron el tránsito y prendieron fuego neumáticos para visibilizar su… pic.twitter.com/EdRnV6z2rV — Noticias Digital (@ND_Noticias_) November 10, 2026

Una de las principales cuestiones que deberá esclarecer la investigación es si los atacantes tenían como objetivo directo al jardín de infantes o si los disparos estuvieron relacionados con algún otro episodio ocurrido en las inmediaciones.

La causa fue caratulada provisoriamente como “averiguación de ilícito” y quedó bajo intervención de la Justicia, que ordenó una serie de medidas para reconstruir lo sucedido e identificar a los responsables.

Entre las tareas previstas se encuentra el relevamiento de la escena, la búsqueda de elementos que puedan aportar información sobre los disparos y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.

La investigación quedó a cargo del Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la dependencia policial interviniente, cuyos efectivos también buscarán testimonios de vecinos que puedan haber presenciado el ataque o advertido movimientos sospechosos antes y después del episodio.

Hasta el momento no se informaron detenciones y continúa la búsqueda de los autores del ataque contra el establecimiento educativo.