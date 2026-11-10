Morón: Tras siete años prófugo, cayó un hombre que era buscado por un caso de abuso sexual

Un hombre de 33 años que tenía un pedido de captura vigente desde septiembre de 2019 por una causa de abuso sexual con acceso carnal fue detenido en Morón Sur, durante un operativo de prevención realizado por personal policial.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de la avenida Baradero y la calle Gobernador Arana, donde efectivos del Comando de Patrullas realizaban recorridas preventivas e interceptaron a un transeúnte para identificarlo.

Al verificar sus datos personales en el sistema informático policial, los agentes comprobaron que el hombre registraba un requerimiento judicial activo por una causa caratulada como «Abuso Sexual con Acceso Carnal», cuyo pedido de captura había sido emitido en septiembre de 2019.

Tras confirmar la vigencia de la orden judicial, los efectivos procedieron a detenerlo y trasladarlo a la Comisaría 4ª de Gervasio Pavón.

En la causa interviene el Tribunal Criminal N°4 del Departamento Judicial de La Matanza, organismo que había solicitado su captura y que, luego de la detención, dispuso las diligencias judiciales correspondientes.