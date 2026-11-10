Por la misa de León XIV en Luján, cortarán el Acceso Oeste: “La gente va a tener que caminar una hora”

El obispo auxiliar de San Isidro y coordinador general de la visita del papa León XIV a la Argentina, monseñor Raúl Pizarro, confirmó que habrá un refuerzo de las frecuencias de trenes, colectivos y subtes durante las actividades del Pontífice, que llegará al país el próximo domingo 8 de noviembre, y anticipó que se desplegarán importantes operativos de seguridad y tránsito para recibir a millones de fieles que afectará la circulación en Zona Oeste.

El religioso detalló que, en Buenos Aires, el Papa recorrerá aproximadamente 20 cuadras en el Papamóvil por la avenida del Libertador hasta llegar al escenario instalado en las inmediaciones del Monumento de los Españoles. El público estará distribuido en sectores vallados con capacidad para entre 500 y 1.000 personas, mientras que los espacios más próximos al altar estarán reservados para personas con discapacidad y autoridades religiosas y políticas.

Pizarro confirmó en diálogo con Radio Rivadavia que León XIV aterrizará el domingo a las 16:30 en Aeroparque, donde será recibido por el presidente Javier Milei. «Eso es abajo. Eso es claramente abajo. El protocolo dice eso», precisó ante las versiones sobre la posibilidad de que el mandatario abordara el avión papal para saludarlo.

📣 “La gente va a tener que caminar una hora”



Raúl Pizarro, secretario general de la Conferencia Episcopal, contó cómo será la visita de León XIV a Luján y la misa en la Basílica.



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La primera actividad del Pontífice será un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, tras lo cual se trasladará a la Casa Rosada para mantener un encuentro de aproximadamente 20 minutos con Milei. Posteriormente, ambos participarán de una reunión en el Palacio Libertador con gobernadores, legisladores, miembros del Poder Judicial y representantes del cuerpo diplomático.

El martes, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa a las 10 en el predio de Fadea. Media hora antes recorrerá el lugar en Papamóvil para saludar a los fieles, que podrán participar de una vigilia desde la noche anterior. Después de la ceremonia se trasladará al Arzobispado y realizará otro recorrido de tres kilómetros por la ciudad antes de dirigirse, por la tarde, a la Catedral, donde mantendrá un encuentro con sacerdotes, seminaristas y religiosos.

Esa misma noche, de regreso en Buenos Aires, el Papa encabezará un encuentro multitudinario con jóvenes en las inmediaciones del Monumento de los Españoles. Como en las demás actividades masivas, recorrerá previamente el lugar en Papamóvil para tomar contacto con los asistentes.

El miércoles, después de una visita al barrio porteño de Devoto, León XIV se trasladará a Luján, donde oficiará una misa a las 10. Allí recorrerá unos 2,9 kilómetros en Papamóvil desde la zona de la ruta 7 hasta el sector de la Basílica, con pantallas gigantes, equipos de sonido, puestos de hidratación y baños químicos distribuidos a lo largo del trayecto.

El coordinador advirtió que los estacionamientos habilitados en Luján estarán ubicados a unos cinco o seis kilómetros del centro, por lo que la mayoría de los asistentes deberá completar el recorrido a pie. La organización dispondrá de colectivos especiales para personas mayores o con dificultades de movilidad, aunque aclaró que ese servicio no podrá alcanzar a toda la multitud.

En otro tramo de la entrevista, Pizarro destacó el trabajo conjunto de la Iglesia con el Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y las autoridades provinciales y municipales, y expresó su deseo de que esa cooperación se prolongue más allá de la visita papal. «Yo no quiero que el Gobierno piense como la Iglesia y que la Iglesia piense como el Gobierno», afirmó, aunque subrayó que las diferencias no deben convertirse en un obstáculo para el diálogo.

El obispo recordó que los preparativos comenzaron el 13 de febrero, durante una reunión en la Cancillería, cuando todavía no estaba oficializada la visita. «Queremos empezar a dialogar y a trabajar juntos en pos de una Argentina mejor después del Papa también, no solo por tres días», sostuvo.

Finalmente, Pizarro reconoció que asumir la coordinación de una visita de semejante magnitud constituye un desafío personal y religioso. «Es un honor y uno lo vive con una gratitud enorme», expresó, y aseguró que considera su tarea como «un servicio también a la Iglesia y al pueblo argentino».

Sin autopista, pero con má trenes

CORTE TOTAL EN ACCESO OESTE 🚨



📅 Miércoles 11/11, desde las 00:00 hs.

📍 Ambos sentidos, entre CABA y Luján.



La medida responde al operativo de seguridad por la visita del papa León XIV.



⚠️ Planificá tus traslados. Informaremos novedades y reapertura por esta cuenta. pic.twitter.com/rzEaaZjWYT — AUTOPISTAS DEL OESTE (@AuOeste_AR) November 3, 2026

Llegar hasta Luján no será fácil para los peregrinos, debido a que todos los acceso a la ciudad estarán cortados desde el martes y la Autopistas del Oeste (que tiene una bajada a la altura de la Basílica) directamente será cerrada al paso vehicular desde la 0hs del miércoles 11.

En consecuencia, Trenes Argentinos implementará un esquema extraordinario de servicios ferroviarios para acompañar las actividades previstas entre el 9 y el 11 de noviembre. El dispositivo contempla cronogramas de día hábil, refuerzos nocturnos y servicios extendidos en las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca y Belgrano Sur, con el objetivo de ampliar la capacidad de transporte y facilitar los desplazamientos de los miles de fieles que participarán de las celebraciones en CABA y Luján.

Para ello, se diagramaron servicios especiales durante la madrugada del lunes 9, así como extensiones horarias y refuerzos durante la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11, especialmente para acompañar la desconcentración de los asistentes a la Vigilia con los Jóvenes y los traslados hacia Luján.

Asimismo, las principales líneas operadas por Trenes Argentinos circularán con cronogramas de día hábil durante el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre, pese a los feriados establecidos para esas jornadas. La empresa ferroviaria diagramó horarios que permitirán llevar al máximo la capacidad operativa del sistema incrementando fuertemente la oferta con incorporación de todas las locomotoras y el material rodante, contemplando los límites técnicos para garantizar un servicio seguro y eficiente.

De este modo se llevará a cabo un gran esfuerzo para dar respuesta a la demanda de todas las jurisdicciones y trabajar de manera conjunta para garantizar la seguridad de los pasajeros durante el desarrollo de las actividades oficiales.

Trenes Argentinos dispondrá un esquema extraordinario con servicios nocturnos y refuerzos especiales por la visita del papa León XIV



Conocé los cronogramas y más información: https://t.co/cKXxv7MLTe pic.twitter.com/9Oc7tKniUJ — Trenes Argentinos (@TrenesArg) November 5, 2026

La línea Sarmiento tendrá un papel central en el operativo ferroviario: El servicio Once–Moreno circulará con cronograma de día hábil, con un tren cada 11 minutos promedio, durante las tres jornadas y contará con servicios nocturnos especiales para facilitar los traslados durante la madrugada del lunes 9 y entre la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11.

Por su parte, el ramal Moreno–Mercedes triplicará su frecuencia durante el martes y el miércoles, con servicios especiales previstos desde las 3:00 del martes 10 hasta las 23:30 del miércoles 11.

El esquema contempla frecuencias aproximadas de 30 minutos promedio y la incorporación de un quinto coche a las formaciones para incrementar la capacidad de transporte.

Línea San Martín: refuerzos y servicios especiales: Retiro–Pilar/Dr. Cabred circularán con cronograma de día hábil durante el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre. Además, se incorporarán servicios nocturnos durante la madrugada del lunes y entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Durante el martes y miércoles también se sumarán servicios entre Pilar y Dr. Cabred, ampliando las alternativas de transporte hacia la zona de Luján.

La estación Dr. Cabred, ubicada en Open Door, constituye una alternativa ferroviaria para quienes se dirijan hacia Luján, aunque será necesario completar el recorrido mediante otros medios de transporte locales.