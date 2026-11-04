Tren San Martín: Por obras, el paso a nivel de Jauretche estará cerrado por al menos 45 días

Por obras de la empresa Trenes Argentinos, el paso a nivel de la avenida Jauretche, en cercanías de la estación Hurlingham del Ferrocarril San Martín, permanecerá cerrado desde el martes 3 de noviembre, por al menos 45 días.

Los trabajos comprenden la renovación de la base vial, vías y los desagües pluviales de un cruce vital para el área céntrica y comercial de la localidad. El plazo de obra provocó el reclamo de los comerciantes. En una nota enviada al intendente, Damián Selci; a los presidentes de bloque del Concejo Deliberante; y al titular de ese cuerpo, Miguel Quintero, la Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Hurlingham solicitó la intervención del Municipio.

«El cierre de este cruce durante un período tan prolongado generará consecuencias muy perjudiciales para la actividad comercial, industrial y de servicios de nuestra ciudad», advirtieron los empresarios. Especialmente porque el plazo de obra coincide con fechas trascendentes para el comercio, como son navidad, año nuevo y Reyes Magos.

Desde el Municipio, mientras tanto, se indicó que durante el desarrollo de las tareas de Trenes, habrá cambios en la circulación en las calles afectadas por el corte: solo se permitirá estacionar en el mismo sentido de circulación (la derecha).

🚧 OBRAS DE TRENES ARGENTINOS EN EL PASO A NIVEL JAURETCHE | CORTES Y DESVÍOS



Trenes Argentinos realizará trabajos de renovación de la base vial, las vías y los desagües pluviales en el paso a nivel Jauretche.



⏱️ El plazo estimado de obra es de 45 días. pic.twitter.com/u2uEwytWJB — Hurlingham Municipio (@MuniHurlingham) November 3, 2026

En lo que hace a los desvíos, se indicó que la comunicación entre las avenidas Vergara y Roca se realizará por la calle Ocampo y desde Cinco Esquinas a Roca, por Vergara – Ricchieri – Jauretche.

En cuanto al transporte de colectivos, su recorrido irá desde Cinco Esquinas a Roca, por Jauretche – Solís – Vergara – Ricchieri – Jauretche; desde Roca a Vergara por Necochea, convertida en mano única en esa dirección.

Y desde Rubén Darío a Vergara, Jauretche – Ricchieri – Necochea – Remedios de Escalada – Jauretche, para todo tipo de vehículos.

En cuanto a la línea 182, su recorrido variará ya que no ingresará a Vergara ni a Jauretche y unirá Ejército de Los Andes y Rubén Darío, siempre por la avenida Roca.

Por su parte, la Línea 463, no ingresará a la calle Necochea sino que continuará su recorrido por Ocampo hasta la avenida Roca.