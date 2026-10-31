La Matanza: Hallan una granada activa, durante el allanamiento a una banda narco de Ciudad Evita

Una organización dedicada a la comercialización de drogas y a la toma violenta de viviendas, para utilizarlas como puntos de venta y centros operativos, fue desarticulada en el partido bonaerense de La Matanza, donde la Policía secuestró más de 3.000 dosis de estupefacientes, armas de fuego, chalecos antibalas y una granada activa que debió ser desactivada por personal especializado.

El procedimiento incluyó cinco allanamientos simultáneos, cuatro en distintos domicilios de La Matanza y uno en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica, donde está alojado el presunto líder de la organización, identificado como Claudio Nahuel Ledesma Blanco, alias «El Gendarme», que habría impartido órdenes a sus subordinados desde la cárcel.

Como resultado de los operativos, dos personas, un hombre de 39 años y una mujer de 22, fueron aprehendidas, mientras que el interno quedó notificado en carácter de detenido e imputado en la causa. En su celda, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares con líneas activas y conexión de datos.

Según informaron fuentes policiales, la investigación permitió establecer que la banda ocupaba viviendas por la fuerza, mediante amenazas con armas de fuego, para incrementar el patrimonio de su presunto jefe y convertir los inmuebles en centros de almacenamiento, distribución y comercialización de drogas.

Uno de los puntos de venta funcionaba en Ciudad Evita y era conocido como «La Ventanita», debido a que los estupefacientes se expendían a través de una abertura de la vivienda, frente a la cual se formaban largas filas de compradores. En tanto, el inmueble ubicado enfrente, que también había sido ocupado por la fuerza, era utilizado como centro operativo y de custodia.

Durante los procedimientos se incautaron 2.526 dosis de pasta base y 515 de cocaína, todas fraccionadas para su comercialización, además de cinco millones de pesos en efectivo y cuatro teléfonos celulares.

En cuanto al armamento, los efectivos encontraron una escopeta calibre 12 cargada, una pistola ametralladora con numeración suprimida y tres pistolas marca Bersa, una calibre .22 y dos 9 milímetros, estas últimas sin numeración o con sus identificaciones adulteradas. También secuestraron municiones de distintos calibres, cuatro equipos de comunicación tipo handy, elementos para el corte y fraccionamiento de drogas y anotaciones.

Uno de los hallazgos más relevantes se produjo en la vivienda que funcionaba como centro operativo, donde los investigadores encontraron una granada activa junto con el arsenal. Ante el riesgo que representaba el artefacto, se interrumpió su manipulación y se convocó a la Dirección de Explosivos de la Policía bonaerense, cuyos especialistas aseguraron el sector y lograron desactivarla.

Además, se incautaron dos chalecos antibalas con pedidos de secuestro vigentes por hurto y robo, respectivamente, y una pechera con la inscripción «POLICÍA».

La investigación también estableció que Ledesma, de unos 30 años y oriundo del barrio Areco de Virrey del Pino, tendría antecedentes por delitos contra las personas y hechos de violencia con armas. En 2016 había sido detenido por una causa por homicidio criminis causa en concurso real con homicidio agravado en grado de tentativa y era investigado por su presunta vinculación con otros asesinatos, entre ellos el de un efectivo de la Comisaría de Virrey del Pino ocurrido en 2015.

El sospechoso habría mantenido contacto con integrantes de la organización desde su lugar de detención y les habría impartido instrucciones para desalojar violentamente a los ocupantes de distintas propiedades. En anteriores requisas de su celda también le habrían secuestrado teléfonos celulares.

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, Secretaría N° 11, a cargo de Leonardo Julián Cano, por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes y al artículo 189 bis del Código Penal, vinculado a la tenencia y portación de armas y explosivos. Los aprehendidos permanecen incomunicados y a disposición de la Justicia.