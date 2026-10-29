Moreno: Una mujer fue detenida, junto a otros cuatro hombres, por prostituir a su hija de 11 años

Una mujer de 36 años fue detenida en el partido de Moreno, acusada de haber explotado sexualmente a su propia hija desde que tenía 11 años, entregándola a distintos vecinos a cambio de dinero. La investigación, que se inició a partir del testimonio de la adolescente, derivó en seis allanamientos y la detención de otros cuatro hombres de entre 52 y 78 años, señalados como responsables de los abusos.

Los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2021 y abril de 2026 en el barrio San Alberto, de la localidad de Cuartel V. Según declaró la víctima ante la Justicia, su madre organizaba los encuentros con los hombres, la llevaba hasta sus domicilios y la dejaba allí durante aproximadamente media hora, para luego regresar a buscarla.

De acuerdo con la investigación, la mujer recibía entre 10.000 y 50.000 pesos por cada encuentro. La adolescente relató que cuando intentaba resistirse sufría amenazas y agresiones físicas, mientras que los hombres le advertían que no podía negarse porque ya habían pagado por ella.

“No te podés negar porque ya le pagué a tu mamá”, fue una de las frases que la joven recordó durante su declaración judicial, en la que describió los abusos que habría sufrido durante casi cinco años.

La víctima también denunció que su madre la obligaba a comprar drogas y la golpeaba cuando se negaba a cumplir sus órdenes. La situación salió a la luz después de que lograra escapar de la vivienda familiar y contar lo sucedido. Actualmente permanece alojada en un hogar bajo medidas de protección y cuidado.

La causa quedó a cargo de la fiscal Solange Castelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. En el expediente se incorporaron informes psicológicos que detectaron indicadores de angustia, temor generalizado y una situación de especial vulnerabilidad en la adolescente.

A partir de las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N.º 3 de Moreno autorizó seis allanamientos en el barrio San Alberto, realizados por efectivos de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Policía Bonaerense.

Durante los operativos fueron detenidos la madre de la víctima y cuatro vecinos identificados como Pedro Juan Villalba Lugo, de 52 años; Julio César Núñez, de 57; Juan Alberto Albornoz, de 73; y Expedito Hemógenes Carrizo, de 78.

Los cinco acusados quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa caratulada como explotación del ejercicio de la prostitución y abuso sexual agravado.