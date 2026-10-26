Hay un detenido: Motochorros balearon a un delivery, en Moreno, para robarle la moto

Un repartidor de Pedidos Ya permanece en grave estado tras ser sido baleado por motochorros en la noche del viernes en el Barrio «La Perlita» de Moreno. Mientras los compañeros del trabajador montaron una guardia en el hospital provincial Luciano de la Vega, para pedir por seguridad, en las ultimas horas la Policía detuvo a un sospechoso.

La víctima, identificada como Matías Zappacosta (de 47 años) recibió un disparo en la clavícula. El hecho sucedió minutos antes de la madrugada del sábado, en Paraguay y Costa Rica, donde el delivery se acerco para entregar un pedido.

«Aparecieron dos motochorros y le dispararon. Estoy seguro que no se resistió porque la moto tiene GPS. De hecho, la descartaron a las 15 cuadras porque sabían del quilombo en que se habían metido», contó un colega de Matias.

🚨 BALEARON A UN DELIVERY PARA ROBARLE LA MOTO Y EL CELULAR: UN DETENIDO

– Fue en Moreno.

– Operativo de la DDI local. pic.twitter.com/KzrHHm6TTe — Vía Szeta (@mauroszeta) October 25, 2026

«La inseguridad es cosa de todos los día. Hablamos muchas veces con la Policía y siempre nos dicen que lo van a resolver y no hay resultados de nada. Solo nos quieren tener tranquilos para que no hagamos quilombo. Pero esto viene muy duro desde lo que paso con nuestro compañero Lucas. La aplicación se extendió porque hay mas trabajo. Nadie quiere ir a La Perlita porque sabemos lo peligros que es. Pero en Moreno centro hay mas robos», agregó.

Minutos después del hecho, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Moreno 1ra. desplegó un rastrillaje en la zona y logró hallar y recuperar la moto sustraída. Ese mismo sábado se confirmó la detención del presunto autor del disparo. Se trata Ignacio Yamil Vega (18), quien está acusado por el fiscal Martín Borgnia (UFI 4 de Moreno) de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causa en grado de tentativa.