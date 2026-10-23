Tapiales: Mujer de 26 años murió arrollada por el acoplado de un camión, en el Mercado Central

Una mujer de 26 años, identificada como Sandra Campín Guarachi, murió anoche tras ser atropellada por el acoplado de un camión del Mercado Central, en la localidad de Tapíales. La causa fue caratulada como homicidio culposo.

El siniestro fatal ocurrió pasadas las 21 horas del jueves en la playa de la nave 6 (De la Hoja y La Poda). Los primeros informes policiales indican que la víctima se habría bajado de un Renault Kangoo y que al ubicarse delante del vehículo de gran porte fue sorprendida por un acoplado que estaba separado de la unidad tractora y accidentalmente se desenganchó: la inercia del pesado rodado la terminó arrollando junto al utilitario por varios metros.

Personal de seguridad llegó rápidamente tras los gritos de varios trabajadores del lugar, quienes vieron el fatal desenlace sin poder hacer demasiado al respecto.

Una ambulancia llegó al lugar minutos más tarde y los médicos fueron quienes constataron el deceso de la mujer, que resultó arrollada y aplastada.

También confirmaron la presencia de un menor dentro del auto, que sería hijo de la víctima que también presenció la fatal secuencia.

La intervención quedó a cargo de la Comisaría Norte 11ª del Mercado Central. Por lo pronto, el informe de la Policía no determinó si hubo una falla mecánica, un problema en el sistema de frenado o alguna otra circunstancia que explique el movimiento del acoplado.

En principio, el caso fue caratulado como homicidio culposo y la policía investiga las circunstancias que provocaron el desplazamiento repentino del acoplado que terminó arrollando a la mujer y al utilitario.

NA/Clarin