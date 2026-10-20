Lomas del Mirador: Delincuente amenazó, golpeó y encerró a una empleada adentro de un petshop 

Una mujer fue amenazada y golpeada por un asaltante armado que ingresó a un local de artículos para mascotas de Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza.

Según contó, la empleada se preparaba para cerrar, en el anochecer del jueves 15 de octubre, cuando fue abordada por un sujeto armado, que operó impunemente frente a la cámara de seguridad del local. La víctima entregó dinero y un celular, pero igual terminó violentada.

«Fue muy dramático, porque apenas entró me demostró que era un hombre violento. Me puso el arma en el pecho y de inmediato le di la plata. Le pedí que me deje el celular, pero igual se lo di. Aún así me pegó con un cartel, me llevó al baño y me puso el arma en la cabeza. Siempre me quiso dominar», contó hoy, entre lágrimas, la víctima, en A24.

«Yo estaba en pánico. Por eso le dije que me había orinado. No hacía falta que me lleve a los goles. Acá trabajamos a puerta cerrad en la veterinaria. Abrí para entrar los carteles. Estaba empecinado en golpearme. Es difícil salir de esa imagen. No voy a poder estar sola. Ahora necesito estar con alguien, cuando siempre fui muy independiente», contó.

🚨LA MATANZA: VIOLENTO ASALTO A UN PET SHOP EN LOMAS DEL MIRADOR



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