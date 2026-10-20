Liberan a dos de los sospechosos de balear a un excomisario frente al colegio Emaús de El Palomar

La Justicia penal de Morón liberó a Santino Alcaraz, de 20 años; y a Thiago Miño (21), dos de los sospechosos detenidos por la Policía Departamental después del tiroteo frente al colegio Emaús de El Palomar, que terminara con un excomisario y padre de una alumna herido de tres disparos. Ambos estaban acusados por intento de robo y lesiones.

El operativo policial en el domicilio de Alcaraz -cuya familia se movilizó para exigir su liberación-, ocurrió el pasado 16 de septiembre, bajo instrucción del fiscal Pablo Masferrer, en conjunto con el Juzgado de Garantías N°2 de Morón.

«Un trabajo intensivo de la DDI Morón en coordinación con la UFI N°2 de Morón y el apoyo pleno del Municipio de Morón permitió esclarecer el violento intento de robo ocurrido el pasado 10 de septiembre en inmediaciones del Colegio EMAUS, El Palomar, donde un comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense resultó herido de bala», informaba el Municipio seis días después del tiroteo en el que fue herido el Comisario Mayor (R) Hernán Mariano Catarraso (51).

#Morón 🚨 7.15hs le pegaron un tiro a un padre frente al Colegio Emaús de El Palomar. La víctima sería agente de seguridad e intentó resistir el asalto de una banda que se movilizaba en dos autos. Recibió un disparo en el abdomen. Está en la terapia intensiva del Hospital Posadas https://t.co/vqKpBuKrOI pic.twitter.com/MGT8otJxcQ — Darío Albano (@albanodl) September 10, 2026

Santino pasó 27 días detenido en la alcaidía de Merlo, quien había sido acusado por la Policía por ocho distintos delitos. Tras recuperar la libertad el pasado martes 13, contó al diario Tiempo Argentino: «Fui privado de mi libertad siendo inocente. Viví 27 días de la injusticia más grande que le puede tocar a una persona. Pero recuperé mi libertad, porque se hizo justicia y la verdad salió a la luz».

«Fueron días muy duros. Perdí tiempo con mi familia, pero nunca perdí la fe. Quiero agradecer de corazón a mi familia que nunca me soltó la mano, a mi novia, a mis abogados, a mis vecinos y a todas las personas que creyeron en mí, que estuvieron en cada marcha; cuando era mucho más fácil señalarme», apuntó.

También fue liberado Thiago Miño (allanado en el B° Carlos Gardel); mientras que sigue imputado Maximiliano Peralta, quien había sido detenido en Tres de Febrero días antes del ataque frente al Emaús. La causa también tiene detenido a un adolescente de 14 años, cuya causa tramita en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Morón.