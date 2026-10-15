Alumno de 17 años fue detenido tras dispararle a un compañero, en una escuela de González Catán

Un adolescente de 17 años fue aprehendido hoy, acusado de haberle disparado con un arma de fuego a un compañero de su escuela. En principio, se trataría de un accidente, lo cual no lo exime de responsabilidades penales.

El hecho sucedió este miércoles en el cruce de las calles Donizetti y De Luca, González Catán, donde conviven los edificios de la EP N°58 y la ES N°141. Allí acudió el personal policial de la Comisaría Sur 4ta tras un llamado de emergencia. Aunque para ese entonces la víctima había sido trasladada hasta por docentes y en un auto particular por docentes.

El joven de 18 años presentaba heridas en abdomen y un brazo. Antes de ingresar al quirófano para ser operado de urgencia, habló con las enfermeras y comentó que resultó herido cuando su amigo le mostraba el arma que había llevado.

Se estableció que el incidente ocurrió dentro del baño de la escuela, cuando el alumno de 17 años sacó un arma cal. 22. El sospechoso fue detenido en el lugar por la Policía, mientras que el arma pudo ser recuperada pese a que intentó descartarla.