Este miércoles 25 comenzó, en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de La Matanza, el juicio contra Matías Vizgarra Riveros, el policía de la UTOI acusado de asesinar a Cristian Pereyra, el docente que conducía un auto de aplicación en Virrey del Pino y fue asaltado por falsos pasajeros.

La causa está caratulada como «homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego». Y el acusado se encuentra en prisión preventiva, ya que existen elementos de convicción suficientes para sostener que el efectivo podría entorpecer la investigación; y por el peligro de fuga que genera la pena en expectativa por el brutal hecho cometido.

Vizgarra niega la autoría del crimen, pero la cantidad de prueba es abrumadora. Según la acusación fiscal, el agente pidió un viaje a través de la App «DiDi» desde su propio celular. Las antenas de telefonía móvil lo ubicaron en el lugar de los hechos. Y numerosas cámaras lo identifican manejando el auto que estacionó en el mismo punto donde fue hallado.

También se lo ve ingresar a la UTOI con la misma ropa. La pericia balística, por otra parte, dio positiva respecto de los casquillos encontrados en la escena.

Además, uno de sus superiores declaró que Vizgarra le dijo «me la mandé» y, luego de dispararle a Cristian, le preguntó a otro policía que prestaba servicio en el Hospital Simplemente Evita si había ingresado algún herido de bala.

«Con todas esas pruebas, esperamos que la Justicia lo condene a la máxima pena posible y que se tenga en cuenta su condición de policía como agravante del crimen. La defensa del acusado ataca a nuestra familia solo por hacer público nuestro reclamo de justicia; quieren coartar nuestra libertad de expresión y la de todos los que exigen justicia por Cristian, quienes denuncian el rol de la Policía Bonaerense y la precarización laboral a la que están expuestos los docentes», advirtió la querella. La defensa pidió para los medios de comunicación, organizaciones sindicales y de Derechos Humanos no puedan acercarse a menos de 200 metros del tribunal. El planteo fue rechazado, pero la sala estuvo restringida a sólo 20 personas y hubo dificultades para grabar y tomar imágenes del juicio.

La querella llegaba a este juicio tras una campaña en las calles y redes constituida por familiares, organismos y organizaciones de DDHH que acompañaron: Hijos zona oeste; Hijos La Matanza; Correpi; Comisión Provincial por la Memoria; Familiares de Lucas Verón; Familiares y amigos de Darío Santillán; APDH; Familiares de Luciano Arruga; La coordinadora de trabajadores de La Matanza; Comités por un partido de la nueva clase trabajadora de Ramos Mejía, Morón, Tapiales, San Justo; Sadop; CTA La Matanza; CTA Autónoma; Suteba provincial; Suteba Tigre; CICOP Hospital Paroissien; delegados y trabajadores de Secco; PTS; PO; IS; CUBA-MTR; PRML; PSTU. Este miércoles estuvieron en San Justo referentes del Frente de Izquierda Unidad como el diputado Nicolás del Caño (PTS).