El obispado de Merlo-Moreno emitió un comunicado en el que expresa su «profundo pesar» tras «el escándalo generado» por la farsa de ceremonia de casamiento que presidió el presbítero Francisco Oliveira Fuster, más conocido como “Padre Paco”, entre una pareja de militantes LGTB, el sábado último, en la puerta del domiciliario donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su arresto domiciliario por la denominada «Causa Vialidad»-

La parodia celebrada entre Cristian Valderrama y Lucas García, apodados como “femboys peronistas”, contó con mucha liturgia militante. Y se festejó en medios como Pagina 12, que una vez cumplida la misión de León XIV en Argentina (quien fue rodeado por dirigentes más papistas que el Episcopado) una vez más desafiaron la doctrina de la Iglesia.

“¡Cristina presidenta!», cantaba la pareja militante, entre ropas rasgadas y el Padre «Paco» como testigo y parte del show.

ESCÁNDALO EN LA IGLESIA DE MERLO: EL OBISPADO MERLO-MORENO CRITICÓ DURAMENTE AL PADRE PACO POR HABER SIMULADO EL CASAMIENTO DE DOS HOMBRES EN LA PUERTA DE LA CASA DE CRISTINA KIRCHNER



El Padre Paco Olveira es uno de los “Curas Villeros” que se encuentra trabajando en Merlo. pic.twitter.com/jheeHTrvMd — Merlo Real (@Merlo_Real) November 25, 2026

En el documento, la Diócesis tuvo que salir a aclarar que no comparte «ni las acciones, ni las expresiones» vertidas por el presbítero, debido a que «no reflejan el sentir de la Iglesia»; y porque «su accionar se aparta de la disciplina eclesial».

Asimismo, el Obispado manifestó «su profundo pesar por el escándalo y el dolor que esta situación ha provocado en tantos fieles, especialmente por la responsabilidad que implica la misión de enseñar y guiar en la comunidad eclesial».

El comunicado también incluyó un pedido de oración por las personas afectadas, para que puedan sanar las heridas y fortalecer su fe, así como por el sacerdote involucrado. Por último, la Diócesis advirtió que las autoridades eclesiásticas competentes, tras tomar conocimiento de los hechos, procederán conforme a la normativa canónica vigente.

En agosto pasado, ante una convocatoria a «bautismos comunitarios» en San José 1111, la Arquidiócesis de Buenos Aires, encabezada por el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva, tuvo que aclarar que “la celebración de cualquier sacramento fuera de los templos requiere el permiso de la autoridad eclesiástica arquidiocesana”; y que, en el caso puntual de los bautismos, se necesita además “el consentimiento expreso del párroco del lugar” donde hiciere dicha ceremonia.