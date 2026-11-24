Un joven 16 años murió durante un intento de robo ocurrido anoche en Morón Sur. El hecho se registró en la esquina de Aguado y Juan Maza, cuando un grupo de delincuentes armados intentó asaltar un Toyota Etios gris en el que viajaban dos sujetos de 19 años.

Según la reconstrucción inicial, las víctimas (oriundas de Merlo y de CABA) llegaban a un cumpleaños cuando al menos tres personas descendieron de otro automóvil con intenciones de robo. Los jóvenes escaparon para resguardarse y, mientras corrían, escucharon las detonaciones. El Etios recibió al menos 7 impactos de bala en la carrocería.

Minutos después del alerta policial, el SAME de Morón constató el fallecimiento de un adolescente, identificado como Mateo Nicolás Sánchez Carmody, quien vivía a pocas cuadras del lugar. Tras conocerse la noticia, familiares y allegados se acercaron a la escena y se vivieron momentos de tensión con el personal policial que realizaba las actuaciones.

Morón: intentó defenderse de un robo a los tiros y mató a un delincuente de 16 años.

​Ocurrió hace unas horas en Aguado al 1209, entre Maza y Azul. La víctima bajaba de su auto para ir a un cumpleaños cuando fue abordada por tres ladrones. 🧵👇 pic.twitter.com/n0YWZu11PH — Periodismo_Movil (@PeriodismoMovi3) November 23, 2026

En tanto, el vehículo en el que se movilizaban los presuntos delincuentes fue encontrado abandonado horas después en Rafael Castillo, partido de La Matanza. Se estableció que había sido robado en jurisdicción de la Comisaría Primera de Morón. La investigación quedó a cargo del fiscal Guillermo Rodríguez Rey, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Morón, que busca determinar las circunstancias del hecho y quién efectuó los disparos.

En principio, hay dos hipótesis Una es que el adolescente haya sido alcanzado por un disparo efectuado los delincuentes, al haber quedado en medio de la línea de fuego durante el ataque. La otra apunta a la intervención de una persona que todavía no fue identificada, quien habría disparado contra los malvivientes y provocado la muerte del menor.

Mientras la policía y los peritos criminalísticos trabajaban en la escena del crimen, se acercaron familiares y amigos de Mateo Sánchez Carmody, que tenía domicilio en la zona. Hubo momentos de tensión y se requirió la presencia de tropas de refuerzo del Cuerpo de Infantería y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) para controlar la situación.