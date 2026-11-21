Un joven de 18 años quedó internado en terapia intensiva tras caer de una moto, cuando intentaba escapar del ataque de un grupo de motochorros en Castelar. Los delincuentes lo interceptaron este viernes cuando circulaba por las calles Saladillo y Unamuno. Lo empujaron y lo hicieron caer al asfalto: el golpe le provocó un coágulo en la cabeza.

La víctima, identificada como Alejo Leguizamón, quedó internado en la Clínica Modelo de Morón, donde su familia reza por su recuperación. El video del ataque, tomado por una cámara de seguridad, fue compartido en redes sociales. «Le robaron la moto y lo punguearon para dejarlo ahí tirado como si su vida no valiera nada», postearon.

Es que tras la caída, los asaltantes le revisaron los bolsillos, se llevaron sus pertenencias y escaparon con la moto en segundos y a plena luz del día. Tras un llamado al 911, finalmente se acercó una ambulancia, que lo trasladó al hospital.

El caso es investigado por el fiscal Javier Ghessi, de la UFI N°1 de Morón, quien ordenó a la Policía rastrear el celular para dar con la banda. La moto, que sería de un amigo de la víctima, habría aparecido horas más tarde en La Matanza.