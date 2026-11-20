Seis personas fueron detenidas durante una serie de siete allanamientos realizados en la Zona Oeste, en el marco de una investigación por el violento asalto cometido en un supermercado de Ituzaingó, donde un grupo de delincuentes se hicieron pasar por integrantes de la Policía Federal Argentina. Durante los procedimientos se secuestraron armas, municiones, teléfonos celulares, vehículos y prendas de vestir que podrían estar vinculadas con el hecho.

Los operativos fueron realizados el martes 17 de noviembre en Merlo, Morón, La Matanza, Lomas de Zamora y Tres de Febrero, con la participación de efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón.

La investigación se originó a partir de un robo ocurrido en un supermercado ubicado en la esquina de Cuyo y Gral Juan Martínez, en Ituzaingó, donde seis delincuentes armados ingresaron utilizando indumentaria similar a la de la Policía Federal.

Una vez dentro del comercio, los asaltantes redujeron a los propietarios y a los clientes que se encontraban en el lugar. Durante el ataque, golpearon a un adolescente de 16 años, integrante de la familia dueña del establecimiento.

🚨 FALSOS POLICÍAS ASALTARON UN SUPERMERCADO Y SE LLEVARON $5 MILLONES: TRES SOSPECHOSOS DETENIDOS



Seis delincuentes armados irrumpieron en un comercio de Ituzaingó, redujeron a clientes y empleados y golpearon a un adolescente de 16 años.



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Los delincuentes escaparon con aproximadamente cinco millones de pesos en efectivo y varios teléfonos celulares. Tras un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas de Ituzaingó acudieron al supermercado, mientras una ambulancia asistió al menor agredido.

A partir de las pruebas reunidas, el fiscal Marcelo Tavolaro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 descentralizada de Ituzaingó, solicitó a la Justicia las órdenes de allanamiento que permitieron avanzar sobre los presuntos responsables.

Efectivos de la DDI Morón capturaron a Fernando Rodríguez (58), Oscar Fabián Suárez Silvera (57) y Andrea Fabiana Alduncin (57) quienes se hacían pasar por policías, pero formaban parte de una banda criminal con armas de guerra y camionetas blindadas que también terminó arrestada.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron una pistola Bersa calibre .380, municiones calibre .32, teléfonos celulares y prendas de vestir compatibles con las utilizadas durante el asalto.

También incautaron una camioneta Volkswagen Amarok, una Toyota Hilux SW4 blindada y un Peugeot 208 blanco que, según la investigación, habría sido utilizado por los delincuentes para cometer el robo.