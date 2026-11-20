Empleados públicos de La Matanza llevaron a cabo una protesta frente al palacio municipal para reclamar por paritarias, en el marco de un plan de lucha provincial que viene llevando a cabo la Federación de Sindicatos (FESIMUBO).

«Mientras el salario de un trabajador municipal en La Matanza apenas llega a los $600.000, el Municipio destina $3.900 millones en publicidad. Los números hablan por sí solos: hay plata para pauta, pero no para quienes sostienen el distrito todos los días. ¡Exigimos una recomposición salarial urgente! No llegamos a fin de mes», explicaron este jueves último desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza, que conduce Enrique Giacomozzi.

Tras el fracaso de las últimas negociaciones salariales, el gremio comenzó a visibilizar el malestar: «Basta de excusas. Hay plata para pauta, pero no para quienes sostienen el distrito todos los días», acusaron desde uno de los gremios municipales. La obra federación (FTMPBA), en cambio, se mantiene encolumnada detrás del MDF de Kicillof.

«Esto recién empieza. Vamos a impulsar nuevas medidas de lucha», señalaron desde el STMLM, tras una asamblea que «inicialmente iba a ser de 100 compañeros en el Policlínico» municipal, pero que «terminó convirtiéndose en una autoconvocatoria de más de 300 trabajadores y municipales de San Justo y alrededores», según señalaron en el sindicato.

En las reuniones paritarias de comienzos de este mes, los municipales pidieron una suma fija de 200 mil pesos, pero incorporada al recibo de sueldo, con aportes y contribuciones para que también alcance al aguinaldo y a los jubilados.

La primera respuesta del Ejecutivo municipal fue una suba del 6% en dos tramos que, luego, elevó al 9%. A la vez, la gestión de Espinoza les dijo que los aumentos otorgados en el año habían superado la inflación. También negó que el promedio salarial sea $600 mil y sostiene que el sueldo más bajo de la administración municipal es de $850 mil.

La propuesta fue rechazada. «No estamos discutiendo solamente porcentajes. Estamos interpelando la realidad y las condiciones de vida de miles de familias municipales. Alguna vez los municipales de La Matanza debemos acceder a un verdadero shock salarial que permita comenzar a recuperar el poder adquisitivo perdido», manifestaron en el gremio.

Giacomozzi llegó a la secretaría general tras ganar las elecciones internas, hace un par de meses, y el miércoles pasado participó, en la sede de los municipales de Morón de una nueva reunión de la Regional Oeste 7A de la FeSiMuBo.

«Con unidad y firmeza, los Sindicatos Municipales de la región ratificamos la profundización de nuestro plan de lucha en defensa del salario y la dignidad de cada trabajador. No vamos a dar ni un paso atrás en el reclamo por paritarias, convenios colectivos de trabajo y el estricto cumplimiento de la Ley 14.656 en todos los Municipios», señalaron.

Esta federación ya realizó varios cortes de Ruta, en Cañuelas y Tigre, y se manifestaron en Ituzaingó, donde tras un paro histórico consiguieron un bono fijo de $100.000, cuando en todo el año la gestión Descalzo (hoy principal asesor electoral de Axel Kicillof) había llevado el salario básico municipal de 280 a 360 mil pesos. Una muestra de realidad para un esquema político que no practica la autocrítica y que sumerge a miles de empleados públicos en la pobreza.