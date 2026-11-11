HCD: Vecinos de Villa Sarmiento se resisten a la aprobación de un edificio frente al Colegio Word

Luego de que la Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante de Morón aprobada un dictamen que habilita un seguro tratamiento en el recinto, vecinos de Villa Sarmiento amenazaron con recurrir a la vía judicial para frenar la construcción de un edificio para 25 departamentos en una zona residencial, cuyo terreno está enfrente al Colegio Ward.

El asunto pasó por una audiencia pública en julio de 2024, donde se objetaron razones tanto morfológicas como sanitarias, aunque también hay reparos legales sobre la posible vía de excepción al Código de Ordenamiento Urbano, que de entrada es necesaria para levantar un edificio de 3 a 4 pisos en una zona habilitada hasta 9mts de altura.

Por empezar, para poder tratarse este expediente (registrado bajo el N°85197/21 del Departamento Ejecutivo) la superficie a considerar no podría ser menor a 2500mts2 de superficie. Sin embargo, ante el Municipio se presentaron cinco parcelas contiguas, que luego fueron «unificadas» para alcanzar aquella marca. Para un grupo de vecinos ésto sería inválido, porque «no pueden demostrar la titularidad» y porque se arrancó con la demolición de la propiedad que estaba en el centro del terreno antes de que el HCD tratara la obra bajo el rótulo de «convenio urbanístico».

Cuando el proyecto tomó envión de nuevo, los vecinos enviaron una última nota (el 19/10/26) a la presidenta de la comisión de Obras, Infraestructura, Planeamiento Urbano y Servicios Públicos, Lorena Acevedo; al secretario de Planificación Estratégica del Municipio, Guillermo Pascuero; y los directores de Obras Particulares y de Catastro, expresando su punto de vista. Pero ésta fue «totalmente ignorada».

«El expediente no cumple con las exigencias mínimas implícitas en el artículo 3.2.3.2 del COU, como la parcela única, el estado dominial homogéneo, la superficie mínima y la aprobación de Catastro Provincial. Sin estas exigencias mínimas cumplidas, el expediente debería haber sido cerrado en el Ejecutivo Municipal, sin siquiera haber sido evaluado el proyecto de edificación, y menos aún haber sido trasladado al Concejo Deliberante», expusieron.

También creen que el estudio de impacto ambiental presentado «aborda trivialidades como la separación de residuos y la instalación de bicicleteros, pero omitió problemas reales», como la mayor probabilidad de anegamientos y la subida de las napas freáticas. «Actualmente no existen desagües pluviales en las calles circundantes y los que existen a varias cuadras de distancias no dan abasto cuando hay lluvias copiosas, hay vecinos a los que se les inunda el sótano o subsuelo», entienden. La presión de agua corriente y en tránsito tampoco ayudan.

La vía de excepción podría debatirse en la segunda sesión ordinaria de noviembre, o en alguna extraordinaria, según deslizaron fuentes del HCD.