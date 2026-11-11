Intrusan una escuela abandonada en Castelar: La remodelación arrancó y fue paralizada en 2023

Vecinos de la antigua sede de la Escuela Primaria N°50 de Morón, ubicada en Lacarra 2101 de Castelar Sur, denunciaron que la obra fue intrusada y que hubo destrozos en las aulas que sobrevivieron a la demolición del 2023.

«Esta es la parte vieja de la escuela, que está atrás de todo. Hay un colchón y cosas… un cable de luz que viene de la calle», denunció una mujer desde los restos del predio donde quedaron abandonadas las obras para la escuela «Aeronáutica Argentina», que desde hace unos años convive con la Primaria N°17, pero con entrada por Laferrere al 500 de Castelar.

Si bien están en el mismo predio, la EP50 funciona en un primer piso. La EP17 tiene frente sobre Maison al 500, donde antes funcionara la Secundaria N°9, que se trasladó en 2017 al edificio construido en una esquina del Gorki Grana. Desde entonces, tanto la EP50, como la secundaria N°38, que funciona en aulas container en el mismo predio que la ES9, están a la espera de la obra licitada en febrero del 2022 sobre Lacarra al 2100.

Edificio original de EP50 de Morón, en Lacarra 2101. El intendente Ghi en la obra de demolición, em abril 2023.

La obra en Lacarra quedó abandonada en noviembre 2023 Los destrozos de la intrusión, en la parte vieja de Lacarra.

El problema es que, como ocurría con la gran mayoría de las obras de GBA, se licitó a través del Municipio de Moron con recursos nacionales, siendo una jurisdicción propia de la Provincia, lo que llevó a firmar convenios tripartitos. Si bien el proyecto fue anunciado por el gobierno de Lucas Ghi en febrero de 2022, se licitó en septiembre de ese año, con un Presupuesto oficial de $364.051.651,94. Y recién para abril de 2023 se avanzó con la demolición.

Los últimos posteos del Municipio, en plena campaña electoral, son de octubre de 2023. Se prometía un nuevo edificio con 12 aulas, un laboratorio de tecnología, biblioteca, salón de usos múltiples, comedor, cocina, sector administrativo, áreas de apoyo y un patio central que estarán distribuidos en dos plantas. Además, a la planta alta se podrá llegar por escalera y a través de un ascensor facilitando el acceso a personas con discapacidad. «El nuevo edificio está ubicado en la calle Lacarra entre Arena y Mburucuyá y contará con una inversión de casi $390 millones», advertía el Ejecutivo. La obra murió con el cambio de Gobierno y la Provincia hasta ahora no se hizo cargo.

«El predio está abandonado hace años y ni siquiera tiene seguridad», denuncian en la comunidad educativa, que sigue a la espera de que aparezcan fondos. Mientras tanto, el ministro Katopodis se jactó a fines de octubre de avanzar con obras que «paralizó el gobierno de Milei». Pero por decisión política arrancaron por la «Casa Joven» (ex Sedronar) y la UTN de Haedo, en el marco de un plan para congraciarse con los rectores de las universidades nacionales.